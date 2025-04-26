Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, и подчеркнул, что теперь президент России Владимир Путин должен доказать свою готовность к миру.

Об этом Макрон написал в соцсети Х после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Эммануэля Макрона, прекращение войны в Украине — общая цель, которую он разделяет с президентом США Дональдом Трампом.

«Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами над его реализацией», — отметил Макрон.

«Теперь дело за президентом Путиным — доказать, что он действительно хочет мира», — добавил Эммануэль Макрон.

Президент Франции также пообещал продолжать работу в рамках коалиции решительных для достижения прекращения огня и установления полного и длительного мира в Украине.

После встречи с Владимиром Зеленским в Риме Дональд Трамп раскритиковал последние удары России по гражданским городам Украины. Трамп выразил сомнения в стремлении Путина завершить войну и пригрозил новыми санкциями.

Встреча Зеленского и Трампа прошла на фоне растущего давления США на Киев в процессе переговоров о прекращении войны.

Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом имеет потенциал стать исторической. В Белом доме переговоры также охарактеризовали как очень продуктивные.