Американский штат Аризона, в котором приведение смертных приговоров в исполнение было приостановлено в 2014 году, намерен возобновить казни в тюрьме Florence. Как сообщает британская газета The Guardian, вместо смертоносных инъекций будет использоваться газ «Циклон Б», применявшийся в нацистских лагерях смерти.

Согласно документам, попавшим в распоряжение газеты, департамент исправительных учреждений штата потратил $2000 на химикаты для производства газа. Для его применения тюремное руководство реконструировало газовую камеру, построенную еще в 1949 году и не использовавшуюся 22 года.

Сообщается, что в августе прошлого года была проведена серия испытаний для оценки «работоспособности» камеры, в ходе которых вместо газа использовалась вода, а задымление имитировалось дымовыми шашками. В документах говорится, что некоторые методы для проверки герметичности камеры были очень примитивными. Так, например, сотрудники тюрьмы проверяли наличие утечек газа с помощью свечи: подносили пламя к запечатанным окнам и двери и смотрели, не мигает ли пламя. В декабре руководство объявило камеру «готовой к эксплуатации».

Смертной казни в Аризоне ожидают 119 преступников. Приведение приговоров в исполнение было прекращено после казни Джозефа Вуда, которому пришлось сделать 15 инъекций. Агония преступника продолжалась более двух часов.

«Непонятно, о чем в Аризоне думают, и кому пришла мысль в 2021 году казнить людей цианидом в газовых камерах. Они что, не слышали о Холокосте?» - цитирует издание главу Центра информации о смертной казни Роберта Даннема. «Циклон Б» был разработан в 1922 году. Сначала химикат использовали для санитарной обработки одежды и фумигации кораблей, складов и поездов. Затем нацисты начали использовать газ для массового уничтожения людей в лагерях смерти. Приблизительно 1,1 миллиона человек были убиты с помощью «Циклона Б», в основном в Освенциме.

По информации издания, первыми, к кому применят «Циклон Б», могут стать 65-летний Фрэнк Этвуд, приговоренный к смертной казни за убийство восьмилетней девочки Вики Линн Хоскинсон в 1984 году, и 65-летний Кларенс Диксон, осужденный за убийство студентки колледжа Дины Боудойн в 1978 году. Но адвокаты двух заключенных настаивают на том, что метод казни не гарантирует мгновенной и безболезненной смерти.

В 2018 году в американском штате Теннесси состоялась первая за пять лет казнь на электрическом стуле. Последний раз она применялась в США в 2013 году. Изначально Эдмунду Загорски, который ограбил двух человек, после чего перерезал обоим горло и застрелил, должны были ввести смертельную инъекцию, однако он предпочел сесть на электрический стул, сочтя этот способ более быстрым и безболезненным. Последнее, что произнес преступник перед казнью, было «Let’s rock!» («Зажжём!»).