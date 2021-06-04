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Экс-чиновница Минобороны потратила на карьеру художницы $150 тысяч
Бывшая глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, осужденная за хищение более 3 млрд рублей в рамках дела «Оборонсервиса», потратила такую сумму на организацию и участие в выставках, а также выпуск каталогов
Экс-чиновница Минобороны потратила на карьеру художницы $150 тысяч
Фото: / Others
4 июня 2021 г.

Издание «Проект» подсчитало затраты Евгении Васильевой – бывшей главы департамента имущественных отношений Минобороны и фигурантки дела «Оборонсервиса» – на построение карьеры художницы.

По оценке издания, $150 тысяч Васильева потратила на организацию и участие в выставках, а также выпуск каталогов. Еще около $52 тысяч у Васильевой ушло на обучение живописи: за последние несколько лет она окончила магистратуру факультета искусств МГУ, Британскую высшую школу дизайна, а в 2021 году должна завершить обучение в аспирантуре МГУ и в британском Открытым колледже искусств.

Выставки Васильевой проходили на площадках государственной Российской академии художеств (РАХ) и Московского музея современного искусства (ММСИ). РАХ руководит Зураб Церетели, а ММСИ – его внук Василий Церетели, который выдвинул кандидатуру Васильевой в почетные академики РАХ.

При этом работы Васильевой неоднократно получали низкую оценку искусствоведов. Кроме того, студенты и преподаватели Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина в марте 2021 года устраивали акцию протеста против выставки Васильевой и присвоения ей звания почетного академика художеств.

Васильева была главной фигуранткой дела «Оборонсервиса» о махинациях с недвижимостью Минобороны. Васильева была признана виновной в хищении свыше 3 млрд рублей и приговорена к пяти годам колонии, но провела в местах лишения свободы чуть более месяца. Имущество Васильевой конфисковано не было. Ее, как утверждали СМИ, связывали близкие отношения с Анатолием Сердюковым, занимавшим пост министра обороны. На фоне дела «Оборонсервиса» Сердюков покинул Минобороны. Последние годы он входил в руководство «Объединенной авиастроительной корпорации».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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