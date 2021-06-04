Издание «Проект» подсчитало затраты Евгении Васильевой – бывшей главы департамента имущественных отношений Минобороны и фигурантки дела «Оборонсервиса» – на построение карьеры художницы.

По оценке издания, $150 тысяч Васильева потратила на организацию и участие в выставках, а также выпуск каталогов. Еще около $52 тысяч у Васильевой ушло на обучение живописи: за последние несколько лет она окончила магистратуру факультета искусств МГУ, Британскую высшую школу дизайна, а в 2021 году должна завершить обучение в аспирантуре МГУ и в британском Открытым колледже искусств.

Выставки Васильевой проходили на площадках государственной Российской академии художеств (РАХ) и Московского музея современного искусства (ММСИ). РАХ руководит Зураб Церетели, а ММСИ – его внук Василий Церетели, который выдвинул кандидатуру Васильевой в почетные академики РАХ.

При этом работы Васильевой неоднократно получали низкую оценку искусствоведов. Кроме того, студенты и преподаватели Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина в марте 2021 года устраивали акцию протеста против выставки Васильевой и присвоения ей звания почетного академика художеств.

Васильева была главной фигуранткой дела «Оборонсервиса» о махинациях с недвижимостью Минобороны. Васильева была признана виновной в хищении свыше 3 млрд рублей и приговорена к пяти годам колонии, но провела в местах лишения свободы чуть более месяца. Имущество Васильевой конфисковано не было. Ее, как утверждали СМИ, связывали близкие отношения с Анатолием Сердюковым, занимавшим пост министра обороны. На фоне дела «Оборонсервиса» Сердюков покинул Минобороны. Последние годы он входил в руководство «Объединенной авиастроительной корпорации».