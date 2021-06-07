В конце апреля в швейцарской Женеве прошел саммит по урегулированию конфликта на Кипре. В течение двух дней представителям обоих общин Кипра (греческой и турецкой), а также Турции, Греции, Великобритании и ООН (5+1) не удалось добиться прогресса в решении проблемы разделенного острова. Стороны не смогли достичь согласия в принципиально противоположных позициях, поскольку греки-киприоты выступают за создание на острове двухобщинной федерации, а турки острова требуют конфедерации и признания своего государства.

Несмотря на провал диалога в Женеве, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что участники формата 5+1 намерены провести еще одну встречу с целью разрешения конфликта, уходящего корнями в 60-е.

История конфликта

Османское правление Кипром насчитывает более 300 лет. До начала XVIII века турок на острове было больше, чем греков. В Турции довольно популярно мнение, что на Кипр высылали из города Конья и его предместий турок, поднимавших восстания против власти. Даже сегодня приезжих из этого турецкого города турки-киприоты любезно называют «хемшери» («соотечественник»).

В 1878 году Кипр был передан Англии, хотя за островом сохранялся османский суверенитет. В Первой мировой войне Великобритания аннексировала остров, а в 1960 году предоставила независимость Кипру. В ходе переговоров между Англией, Грецией и Турцией, ставшими гарантами суверенитета Кипра, остров был разделен на две общины – греческую (примерно 80% территории) и турецкую (около 18% острова). Согласно договоренностям трех стран-гарантов, на остров было введено небольшое количество войск Греции и Турции, а за Великобританией сохранялись две военные базы.

Согласно Конституции, президентом Кипра становился грек-киприот, выбранный греческим населением, а вице-президентом страны – турок-киприот, избранный соответственно турками острова. Правительство Кипра также было двунациональным: семь министров от грека-президента и три от турка вице-президента.

Однако такая модель Конституции не смогла утихомирить конфликты между турками и греками, возникшие сразу после независимости. Турецкие жители острова жаловались на постоянные притеснения властей и греческих соседей, которые без всякой компенсации и уведомлений отбирали землю под строительство дорог и казарм. За преступления против турок никого не наказывали. Среди греков Кипра была популярна идея объединения острова («энозиса») с Грецией. Турки же поддерживали доктрину «отделения» («таксим») турецкой части острова в случае объединения с Грецией.

У двух народов возникли свои вооруженные организации. Еще до независимости, в 50-х греки-киприоты создали ЭОКА (греч. «Этники Органозис Киприон Агонистон», или «Союз борцов за освобождение нации»), а турки – ТМТ (тур. Türk Mukavemet Teşkilatı, «Турецкая организация обороны»). Поначалу жертвами нападений ЭОКА были английские военные и чиновники (около 100 погибших) и подозреваемые в коллаборационизме местные жители. Однако после обретения независимости террористы ЭОКА нацеливались на турок.

В свою очередь, ТМТ с эмблемой серого волка (символа турецких националистов) для многих турок-киприотов стала единственной силой, способной защитить их.

Только за период начала 60-х в противостоянии греков и турок погибли несколько сотен людей (133 грека и 191 турок) и еще больше были ранены и пропали без вести. Масса турок, опасаясь преследований, перебралась с традиционных мест обитания в анклавы или на север Кипра, где преимущественно проживали турки-киприоты.

Хотя в 1964 году на Кипр были введены миротворческие силы ООН, установить мир на острове не удалось. Очередной всплеск насилия на национальной почве вспыхнул в 1967 году, когда греческие националисты убили 26 турок. Ситуация на острове накаляла не только межобщинные отношения, но итотношения между Грецией и Турцией.

15 июля 1974 года на Кипре произошел военный переворот («режим черных полковников»), когда к власти в стране пришли сторонники энозиса. Путчисты провозгласили создание «Греческой республики Кипр». Хунта установилась во время третьей по счету вспышки беспорядков на этнической почве. Переворот рассматривался Анкарой как прелюдия к объединению Кипра и Греции с возможной перспективой этнических чисток по отношению к туркам-киприотам. Будучи защитником интересов турок-киприотов, Турция решилась на высадку своих военных на острове.

19 июля 1974 года турецкий флот в составе 5 эсминцев и 31 десантного корабля с 3000 десантниками на борту отбыл в сторону Кипра. За несколько дней в ходе боевой операции под названием «Аттила» Анкара установила свой контроль на 35% площади острова. Турция обосновала свои действия Договором о гарантиях независимости Кипра от 1960 года. Однако международное сообщество с этим не согласилось. Спустя 11 лет в 1983 году турецкая община острова объявила о создании Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Новое государство признала Турция, вслед за ней это сделали Пакистан и Бангладеш. Однако после резолюции Совета Безопасности ООН и международного давления Пакистану и Бангладеш пришлось отозвать свои признания.

«Да» объединению и «нет» единству, или Как провалился план Аннана

Для урегулирования конфликта на острове турецкая община Кипра предлагает создать конфедерацию – союз двух равноправных государств, в то время как греческая сторона выступает за единое федеративное государство, с одним гражданством и единой международной правосубъектностью.

Однако в 2004 году турки-киприоты согласились на федерализацию Кипра, предложенную в плане тогдашнего генсека ООН Кофи Аннана. «План Аннана» заключался в создании на острове единого государства с новым названием – Объединенной Кипрской Республики, состоящей из двух автономных частей – греческой и турецкой.

Аннан предложил создать коллективный президентский совет (президиум), куда входят шесть человек (четыре киприота-грека и два киприота-турка). Срок полномочий президиума был установлен в пять лет.

Президиум, который избирается парламентом, должен был выбирать каждые 20 месяцев из числа своих членов президента и вице-президента, каждый из которых представляет греческую и турецкую сторону.

План предусматривал создание парламента Объединенного Кипра с двумя палатами: Сената, состоящего из 48 членов (24 грека-киприота и 24 турка-киприота) и Палаты депутатов, куда также должны были войти 48 человек, но представленные пропорционально численности населения двух общин (не менее 12 человек от меньшей общины).

Проект генсека ООН предусматривал уменьшение территории турецкой части острова до 28,5% (против 37%, которые занимает ТРСК), а также возвращение на Северный Кипр 85 тысяч греческих внутренних переселенцев. План также включал и новый флаг, гимн, федеральную конституцию, создание комиссии по примирению греков и турок, что открывало бы путь к долгожданному миру на острове.

24 апреля 2004 года в двух частях Кипра состоялся референдум по плану Аннана. Около 65% турок-киприотов поддержали его. Проект будущего Кипра завоевал их поддержку благодаря плану существенного представления турок в органах власти.

Между тем, большинство греков острова – 75 % высказались против на референдуме. Они отвергли его, поскольку посчитали его протурецким из-за отсутствия обязательств Турции вывести свои войска, хотя в четвертом пункте плана говорится о постепенном, но «полном выводе» («total withdraw») греческих и турецких войск. Не устроило греков и отсутствие упоминаний о выселении с Кипра переселенцев из Турции, которые поселились на острове уже после создания Турецкой Республики Северного Кипра.

Хотя референдум провалился, он имел успешный имиджевый эффект для турок-киприотов. Они по существу показали всему миру, что согласны жить с греками в рамках единого государства.

Трудности признания

Самая большая проблема Турецкой Республики Северного Кипра – это отсутствие международного признания. После отказа Пакистана и Бангладеш в признании нового государства Турция была и остается единственной страной, признающей ТРСК. В столице Кипра Лефкоше, или Никосии по-гречески, разделенной на турецкую и греческую части, находится посольство Турции (в турецкой части города). На турецкой стороне есть недипломатические представительства Великобритании, США, Германии и Австралии, а также Французская культурная ассоциация и Офис поддержки ЕС.

К признанию Кипра был близок союзник Турции – Азербайджан. В 1992 году парламент его анклава – Автономной Республика Нахчыван объявил, что он признает ТРСК, при том что таких полномочий у законодательного органа автономии не было. В 2004 году президент Ильхам Алиев накануне референдума по плану Аннана, сообщил, что в случае если греческая община отвергнет проект объединения острова, Баку может признать независимость ТРСК. Эти слова, по сути, преследовали цель мотивировать греков согласиться на план генсека, учитывая, что и Турция заявила о возможности присоединения Северного Кипра в случае провала референдума, однако этого также не произошло.

Третий президент ТРСК Дервиш Эроглу на одной из конференций, говоря об Азербайджане, Турции и Северном Кипре, назвал их одной нацией трех государств.

Во время Второй Карабахской войны нынешний лидер Северного Кипра Эрсин Татар поздравил Азербайджан с победой в военной кампании, а по сообщению газеты Gündem Kıbrıs, Алиев обсуждал с Эрсином вопрос признания ТРСК.

В 2005 году президент Гамбии Яхья Джамме заявил, что его страна готова признать независимость Северного Кипра. Однако после протеста Южного Кипра правительство африканской страны не смогло пойти на обещанный шаг. Еще одной страной, заявившей о своем намерении изменить отношение к ТРСК, стал Парагвай.

Как сообщала Sunday Express, ссылаясь на свои источники в правительстве, Великобритания якобы рассматривает возможность официального признания Северного Кипра независимой страной.

«Тысячи британских граждан на Северном Кипре также смогут легче приезжать и уезжать, а он может стать популярным местом отдыха наряду с югом», – отмечает британский ежедневник.

Это сообщение прозвучало, когда президент Эрсин Татар призвал правительство Бориса Джонсона поддержать его план создания двух государств. По мнению турецкого лидера, после выхода Великобритании из ЕС Лондон может действовать без оглядки на Брюссель.

Между тем, вопреки международной изоляции, Турецкая Республика Северного Кипра входит в Организацию исламского сотрудничества в качестве наблюдателя и планирует получить такой статус в Тюркском совете. Дипломы университетов турецкой части Кипра признаются во всем мире, в том числе в странах ЕС и США. Северный Кипр ведет активную рекламную кампанию по привлечению туристов в страну. В докоронавирусный период турецкую часть острова посетило 1,2 млн туристов, большинство из которых прибыли из Турции. Власти ТРСК также создали благоприятное налоговое законодательство, искоренили бюрократические проволочки для несложного открытия и ведения бизнеса на северной части острова. За последние несколько лет существенно возросла важность Турецкой Республики Северного Кипра и как оффшорного бизнес-центра.

Летнее обострение в Восточном Средиземноморье

Летом 2020 года остров Кипр оказался в центре мировой политики из-за геологоразведочной деятельности Турции неподалеку от своих берегов. Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в район, который Греция считает своей с территорией. Афины потребовали от Турции прекратить разведку углеводородов, а также обратились к другим странам НАТО с просьбой повлиять на Турцию.

На просьбу Греции откликнулась Франция, которая разместила на Кипре истребители Rafale и фрегат Lafayette. Несмотря на это, Турция продолжила сейсморазведочные работы и отправила очередной корабль в район Восточного Средиземноморья. С момента кризиса здесь сформировалась новая антитурецкая европейская ось с участием Франции, Греции и греческого Кипра. Поддержала Францию и администрация президента США Дональда Трампа. Белый дом снял эмбарго на поставки оружия Республике Кипр и призвал Турцию прекратить геологоразведочную деятельность. Антитурецкую позицию заняли также Израиль, Египет и ОАЭ.

На стороне Турции выступили ТРСК, раскритиковавшая действия Парижа, и Азербайджан.

Будущее Кипра

Прошедшая в конце апреля этого года встреча в Женеве была первой за последние четыре года, после провала межобщинного диалога в 2017 году. Начало новому раунду переговоров положило избрание в 2020 году Эрсина Татара новым президентом ТРСК.

Татар еще в период своей президентской кампании заявлял, что выступает за конфедерацию на острове по формуле «Два государства для двух народов». Именно этот план решения конфликта на острове поддерживают Татар и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках саммита 5+1 Турция и Северный Кипр выступали за столом переговоров с предложением, основанным на признании равного международного статуса и суверенного равенства двух сторон: ТРСК и Республики Кипр (южной, греческой стороны).

Тем не менее, эта стратегия выходит за рамки ООН, которая не признает легитимность Турецкой Республики Северного Кипра. В нарушении резолюций Совета Безопасности ООН обвинил турецкие стороны лидер греческого Кипра Никос Анастасиадис. Он пообещал не допустить решения проблемы острова за рамками ООН.

Между тем, президент Северного Кипра не теряет надежды на решение кипрского вопроса. Хотя, как признает Татар, переговоры не принесли никаких результатов, турецкая община и впредь будет настаивать на воплощении на острове плана союза двух государств.

«Достичь на Кипре постоянного, всеобъемлющего и устойчивого соглашения можно только в форме сотрудничества двух живущих бок о бок государств, которое основывается на принципе их суверенного равенства», – пояснил он.

Хотя Кипр уже давно не «горячая точка», неопределенность статуса острова не позволяет окончательно потушить тлеющие угли конфликта. Мира на острове можно достичь только через признание равенства участников и их одинакового статуса. Иначе, как считают турки Северного Кипра, вести переговоры не имеет смысла.