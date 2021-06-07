Ситуация с правами мусульман в Москве – неприемлема, считает сопредседатель международной ассоциации «Христианство и Ислам» Дмитрий Пахомов.

Свое обращении о необходимости строительства мечетей религиовед опубликовал в Facebook. Он подчеркнул, что в связи с трансформацией московского общества, вызванной миграционными процессами (трудовой миграцией из стран Центральной Азии, миграцией в целях улучшения карьерных перспектив из республик Поволжья и Северного Кавказа с преимущественно мусульманским населением) в Москве значительно увеличилось и количество мусульман.

«Особую обеспокоенность в связи с этим вызывает угроза межнациональных и межрелигиозных конфликтов, и особую важность имеет задача сохранения в столице межнационального и межрелигиозного мира, гармонизации межрелигиозных отношений», – отметил общественный деятель.

По его словам, последователи ислама из числа мигрантов сегодня подвергаются дискриминации и давлению со стороны правоохранительных органов. Пахомов также призвал отказаться от популистских спекуляций на национальных чувствах людей.

«Националистические призывы к депортации мигрантов или дискриминации приезжих из Северного Кавказа, во-первых, антиконституционны и антигуманны, или откровенно преступны, во-вторых – технически нереализуемы. Все, кто эксплуатирует ксенофобские настроения в публичной политике, – не более чем популисты, не готовые отвечать за свои слова и практически реализовывать свои предложения», – отметил он.

По мнению Пахомова, властям следует серьезно заняться вопросом гармонизации межрелигиозных отношений, создав человеческие условия для верующих, независимо от конфессиональной принадлежности.

«Вызывает беспокойство, – продолжил эксперт, – своего рода уход части мигрантов в свое рода «гетто», в котором они общаются только между собой. Эта среда становится идеальной в том числе для деятельности экстремистских или террористических проповедников. Кроме того, мигранты подвергаются дискриминации, подозрительному отношению правоохранительных органов, в т.ч. из-за проблем с урегулированием их правового статуса, крайне дискриминационных условий работы. Московские и федеральные власти фактически пустили ситуацию на самотек и не решили задачу гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в Москве».

Дмитрий Пахомов подчеркивает, что права мусульман в столице, кем бы они ни были, не должны ущемляться. «Мусульмане дискриминированы в Москве, в том числе из-за крайне малого количества мечетей, хотя Россия является одной из крупнейших стран мусульманского мира и имеет значительный голос в решении мировых общеисламских проблем», – отметил зампред Ассоциации «Христианство и Ислам».

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить права и свободы исламской уммы Москвы, новые мечети должны и будут построены!», – добавил общественный деятель.

26 мая стало известно, что мусульманская община на юго-востоке Москвы лишилась помещения, в которое были вложены немалые средства. В исламском центре, помимо пятничных намазов, проводились детские курсы, лекции и просветительская мероприятия для молодежи, в том числе направленные на противодействие экстремистской деятельности.