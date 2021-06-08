Более 50 политиков, правозащитников и журналистов Азербайджана написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подвергли критике освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, «непроизвольно» застрелившего при попытке задержания 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева под Новосибирском, сообщает Trend. Среди подписантов девять депутатов Национального собрания Азербайджана.

Авторы письма считают, что действия полицейского были противоправными, так как Абдуллаев не был вооружен, и пистолет был направлен «против абсолютно беззащитного молодого человека».

«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», – говорится в письме. Авторы письма прямо обвинили в ксенофобии члена Общественной палаты Марию Бутину, которая вступилась за Гусева и заявила, что он действовал в рамках закона, так как была «налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции».

28 мая инспектор ДПС Александр Гусев ранил в голову из табельного оружия 19-летнего Векила Абдуллаева во время задержания пассажиров и водителя автомобиля в Мошковском районе Новосибирской области. От полученных ран юноша скончался в больнице.

По версии следствия, водитель остановленного автомобиля отказывался выполнять требования сотрудников ГИБДД и не пошел в служебный автомобиль добровольно. Полицейские попытались сопроводить его к машине силой, но тот оказал сопротивление.

В пресс-службе СК по Новосибирской области, в свою очередь, указывали, что Абдуллаев мешал правоохранителям провести задержание и в ходе возникшей потасовки один из инспекторов выстрелил ему в голову. В МВД отмечали, что на спусковой крючок полицейский нажал «непроизвольно».

Гусев обвиняется в превышении служебных полномочий. Первоначально его арестовали, однако после вмешательства главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина 4 июня мера пресечения инспектору ДПС была заменена на подписку о невыезде.