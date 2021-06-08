Матч в рамках квалификации к Чемпионату мира по футболу-2022 среди азиатских сборных прошел в японской Осаке. Игра должна была состояться в Кыргызстане, но из-за пандемии ее пришлось перенести в Японию.

Однако это было не единственной помехой – всего за два часа до поединка выяснилось, что все три вратаря сборной Кыргызстана оказались в списке возможно зараженных COVID-19, пишет AkiPress. В матче они принять участие уже не могли. Чтобы спасти положение и избежать технического поражения, на ворота встал защитник Айзар Акматов.

Несмотря на форс-мажор, букмекеры все равно посчитали, что у сборной Кыргызстана шансов больше. Коэффициент на победу подопечных Александра Крестьянина составил 1,065, а на выигрыш монголов – 28.

Однако оптимизм букмекеров и усилия Акматова не оправдали себя – кыргызстанцы проиграли сборной Монголии со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 34 минуте после розыгрыша штрафного.

В следующем матче 11 июня сборная Кыргызстана сыграет против Мьянмы.

В тот же день сборная Узбекистана одержала победу над Сингапуром со счетом 5:0. Один из голов забил форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов, который до сентября 2020 года выступал за «Ростов».