Когда в 2020 году схлынула первая волна пандемии коронавируса, российские власти приоткрыли границы для тех, кому надо было уехать в другую страну к родственникам, по работе или для лечения. Среди тех, кто воспользовался этой возможностью, была Елена Чернявская из Альметьевска. Она еле передвигается на костылях. У девушки редкое онкологическое заболевание – саркома Юинга. В России ей предлагали сразу ампутировать ногу, немецкие врачи взялись лечить.

Последнее предложение – типичная история для многих людей, ищущих спасения за пределами своей родины. Отечественная медицина показала в последний год, что она не совсем еще беспомощна, но для многих пациентов это слабое утешение. В России лечат не всё и плохо.

Конечно, 2020 год – не показатель. Границы были закрыты, карантинные меры жестоки и многие попросту не имели возможности получить необходимую помощь.

«Мы можем организовать лечение у очень хороших докторов здесь в Германии. Мы можем поспособствовать быстрому получению въездных документов. Но мы не можем организовать авиасообщение, мы не можем запустить поезда и тому подобные вещи», – цитирует Deutsche Welle сотрудника немецкой компании по медицинскому туризму Germed Сергея Паулова.

Где лечатся россияне

В 2019 году мировой рынок экспорта медицинских услуг оценивался в 44,8 млрд долларов, один миллиард из этой суммы заплатили российские пациенты зарубежных клиник. По словам заместителя директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России Андрея Гайдерова, до начала пандемии этот рынок ежегодно рос на 21,1% в среднем.

Основными направлениями медицинских туристов из России на протяжении трех десятилетий остаются Израиль и Германия. В первом случае чаще всего принимают пациентов из нашей страны медицинские центры «Ассута», «Хадасса», «Бейлинсон», «Ихилов», «Рамбам» и «Сорока». Среди немецких учреждений это больница Университета Гейдельберга, университетская клиника «Гамбург-Эппендорф», клиника Мюнхенского университета.

С некоторых пор начала развивать медицинский туризм и Южная Корея. Сочетая высокий уровень развития технологии и относительно низкие (для такой заведомо дорогой сферы) цены, они добились того, что с 2009 по 2020 год в стране наблюдался ежегодный прирост по данному направлению в 23,5%.

Эксперты говорят, что три эти страны – это все же массовый сектор. Стоимость лечения там сопоставима с частными российскими медицинскими центрами, а качество, особенно в диагностике и реабилитации, заведомо выше. Плюс все они построили целую индустрию медицинского туризма, когда пациент получает не просто возможность пройти курс в клинике, а весь пакет необходимых услуг, начиная с визы и авиабилетов, заканчивая проживанием и услугами переводчика. Благодаря всему этому большинство россиян отправляются поправить свое здоровье именно сюда.

Фактически такое лечение доступно среднему классу, если определять его по международным параметрам. Среди известных пациентов можно вспомнить и Алексея Навального, которого спасли в немецкой клинике после отравления в России, и гитариста группы «Ария» Владимира Холстинина, которому вылечили спину в Израиле, вернув возможность выступать на сцене.

Если же речь идет не о рублевых миллионерах, а о долларовых миллиардерах, то география значительно расширяется. Особые пациенты получают особое лечение в Швейцарии, США и ряде других стран. Всё определяется по простому принципу: где в мире лучше всего справляются с тем или иным недугом.

Почему там лучше?

Независимо от того, с каким диагнозом и чеком едет пациент, первопричина всегда одна: в России это либо вовсе не лечат, либо делают это гораздо хуже.

Самая очевидная причина – технологическая и методологическая отсталость. Студентов-медиков учат зачастую по еще советским учебникам, да и запредельный уровень коррупции в медицинских вузах давно стал общим местом. Но даже хорошие специалисты чаще всего вынуждены работать на устаревшем оборудовании и больше полагаться на собственный опыт и интуицию, нежели на созданные им условия.

Разумеется, в России есть и высокотехнологичные медицинские центры, оборудованные по последнему слову техники, и наработанные практики, но они не покрывают ни всех потребностей населения страны, ни всех направлений лечения. Частично это признается и на государственном уровне, поэтому существует определенная квота для некоторых категорий пациентов, по которой они могут получить необходимое лечение в зарубежной клинике за бюджетный счет просто потому, что оно недоступно в России.

Но чаще всего, конечно, все определяется уровнем доходов пациента. Миллиардер Олег Тиньков, перенесший лейкемию, лечился в Берлине. Телеведущая Елена Малышева приветствовала такой выбор, потому что якобы тем самым Тиньков не создавал конкуренции для тех, кто нуждался в аналогичной терапии в России, но ее слова стали поводом для насмешек:

«Вместо того чтобы прямо сказать: «Российская медицина не может дать того, что дает немецкая, даже за очень большие деньги», – она сочиняет красивую историю про альтруизм миллионеров и миллиардеров, было бы хорошо, если бы Малышева подняла в своей передаче вопрос, как так вообще вышло, что только 15% больных лейкозом россиян могут рассчитывать на лечение», – написал блогер Илья Варламов.

Список направлений, по которым чаще всего россияне едут за границу, довольно обширный и чаще всего повторяется для разных стран. Это онкология, кардиология (особенно если речь идет о трансплантации сердца), ортопедия и так далее. Но все же некоторая диверсификация имеется.

Так, в Израиле – самый большой процент в мире полного выздоровления пациентов после онкологических заболеваний, а также после лечения консервативными методиками, позволяющими избежать операции. Немецкие клиники знамениты своими программами реабилитации даже крайне тяжелых пациентов. В Южной Корее и Таиланде работают лучшие на Земле пластические хирурги. И так далее.

Многие отмечают, что зарубежом лучше не только само лечение, но и отношение к пациентам. Тамошних врачей учат правильно общаться с пациентом, информировать его и разруливать конфликты. Они умеют создать доверительные отношения, которые способствуют выздоровлению.

Медицинский демпинг

Отдельно стоит упомянуть Индию. Еще недавно она внезапно стала Меккой медицинского туризма. Она принимала до 300 тысяч пациентов, причем многие из них были гражданами США, Великобритании и стран Западной Европы.

Причина проста: при низком качестве и доступности здравоохранения для собственных граждан здесь создали некоторое количество ультрасовременных клиник с высококлассным оборудованием и лучшим персоналом именно для платного, но в разы более дешевого, чем на родине, лечения иностранцев.

Для сравнения, коронарное шунтирование в США оценивается в сумму от 130 тыс. долларов, а в Индии – 7 тысяч. То же самое касается замены суставов и множества других операций. В итоге иностранцы тратили в Индии $4,5-7,5 тысяч долларов, то есть в 5-10 раз меньше, чем могли у себя в стране.

То же самое, но с большей ориентацией на европейские и постсоветские страны сделали в Турции. В 2018 году сюда приехало за лечением около 700 тысяч иностранцев. Это почти треть от общего числа пациентов за год.

Все это благодаря тому, что Турция находится на втором месте в мире по количеству аккредитованных JCI (объединенная международная комиссия, устанавливающая стандарты в здравоохранении) медицинских учреждений: 48 больниц в стране имеют этот статус. В сочетании с местной туриндустрией и низкими ценами они обеспечили себе неоспоримые конкурентные преимущества.

Правда, если Индия больше специализируется на онкологии и ортопедии, то Турция – на онкологии. Особенно успешно здесь лечат рак крови, простаты, прямой кишки и молочных желез.

Неужели все настолько плохо?

Разумеется, все сопоставления относительны. Несмотря на все очевидные минусы, российская система здравоохранения – далеко не худшая в мире. По некоторым направлениям, в частности неонатологии, она и вовсе входит в число передовых: уровень младенческой смертности здесь ниже, чем во многих более развитых странах.

Имеет Россия и свой кусок в пироге мирового рынка медицинского туризма. Согласно индексу медицинского туризма, РФ занимает 34-е место из 41. Со второго по четвертый квартал 2020 года в стране получили медицинскую помощь почти 4 миллиона иностранных граждан. В совокупности они заплатили за лечение 197 млн долларов, причем 40% из этой суммы пришлось, что логично, на Центральный федеральный округ.

Самыми востребованными у иностранных граждан стали акушерство и гинекология, включая ЭКО (22%), онкология (около 6%), а также травматология и ортопедия (по 4%).

Правда, ситуация немного теряет радужность, когда выясняется, что чаще всего за получением медицинских услуг в Россию приезжали из Украины (40%), Узбекистана (33%), Азербайджана (26%) и Армении (22%). То есть практически все иностранные пациенты – жители стран постсоветского пространства, где ситуация со здравоохранением еще хуже, чем в РФ.

Но во всей этой картине все же случаются важные исключения. Например, в марте 2021 года в Краснодар прилетела из США двухлетняя девочка Луна Феннер со своей матерью Кэрол. Она проходит там курс лечения по удалению родимого пятна (невуса) на лице. Это была уже четвертая по счету операция ребенка. Их делают с перерывами в несколько месяцев, чтобы ткани восстановились.

Краснодарские врачи – единственные в мире, кто взялся за лечение столь сложного недуга. Всего им понадобится около полутора лет и шесть-восемь операций. На данный момент все идет по намеченному плану.

А в период, когда в мире (но не в России) началась третья волна пандемии коронавируса, всерьез обсуждалась организация вакцинационных туров в Москву и Сочи из Германии и других стран Европы, так как те не успевали привить необходимое число своих граждан.

Так что свои достижения и потенциал развития у России есть. Но для того, чтобы преодолеть свои собственные болезни, ей предстоит еще долгий путь.