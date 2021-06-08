Европа является колыбелью христианского мира. Именно тут сформировалась и укрепилась религия Иисуса, в то время как Святая Земля долгое время была под контролем мусульман, а с недавнего времени иудеев. Европа стала центром самой многочисленной религиозной организации мира – Римо-католической церкви. Кроме того, именно в Европе зародился протестантизм, который продолжил свое развитие в Америке и ныне распространяется в сторону глобального Юга – субсахарной Африки и Латинской Америки.

В начало двадцатых годов ХХІ столетия Европа входит с пестрой палитрой религиозных традиций, верований и практик. На сегодняшний день европейские страны можно разделить на пять условных групп: протестантские, католические, православные, мусульманские и атеистические.

Все нижеприведенные количественные данные взяты из Всемирного исследования ценностей (World Values Survey), что позволяет корректно сравнивать данные показатели, поскольку они были собраны по одной и той же методологии, в рамках одного и того же исследования и с одинаковыми формулировками в опроснике. За основу брались исследования последней, седьмой волны, охватывающей 2017-2020 годы.

Протестантские

В данную группу входят в основном скандинавские страны – Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, а также Великобритания. В последней главенствующей является Англиканская церковь. В то время как в остальных доминирующей и государственной является Лютеранская церковь. К ней принадлежат большинство скандинавов. Протестантские государства являются одними из самых экономически успешных стран в Европе, да и, пожалуй, в мире. Немецкий социолог Макс Вебер в своей знаменитой книге «Протестантская этика и дух капитализма» объяснял это особым отношением к труду как призванию и высоким уровнем аскетики. Грубо говоря, в среднем протестант относится к работе как к своей миссии на Земле, благодаря которой он может снискать спасение души, а заработанный капитал не тратит на себя, но вкладывает в дело, приумножая его плоды.

При этом значительная часть скандинавов не принадлежат ни к какой конфессии, причем эта цифра медленно, но растет. Это общая тенденция для всех скандинавских стран. Там собственно верующих людей от четверти до половины населения. В Исландии и Дании таких по 54%, в Финляндии – 49%, в Норвегии – 37,3%, в Великобритании – 37%, а в Швеции и вовсе 26,7%. Остальные граждане этих стран идентифицируют себя как нерелигиозных или атеистов. Таких от 45% в Исландии и Дании и до почти 71% в Швеции. Кроме того, как показывают комплексные социологические исследования, по типу Евробарометра, даже среди считающих себя лютеранами немало людей, которые не верят в Бога.

Есть разные интерпретации этого феномена. Одни считают, что лютеранство – это скорее культурная идентичность, нежели экзистенциальный поиск ответов на духовные запросы. Другие же, наоборот, указывают, что скандинавы ищут ответы на фундаментальные вопросы, но прохладно относятся к формализованным церковным ритуалам. В социологии религии даже есть такой концепт «духовные, но нерелигиозные». Это люди, для которых важны вопросы о жизни, смерти, понятиях кармы, воздаяния или фатума, но которые не ищут ответы на подобные вопросы в традиционных церковных институциях.

В среднем в скандинавских странах посещают богослужения раз в неделю и чаще от 2,5% в Исландии и Дании до 11% граждан в Великобритании. В то же время больше всего людей отвечают, что они никогда не посещают церковные богослужения. Таких 29,5% в Финляндии, 36,2% в Дании, 40,4% в Норвегии, 47,4% в Исландии, 51,4% в Швеции и 60% в Великобритании.

Средний ВВП на душу населения в этих странах – $60,5 тыс.

Католические

В эту группу входят Италия, Испания, Португалия, Франция, Бельгия, Австрия, Польша, Словакия, Словения и Хорватия. В католической Европе уровень декларируемой религиозности значительно выше. В целом тут верующих больше, чем неверующих. Религиозных австрийцев 58%, итальянцев 74%, хорватов 78%, а поляков 83%. В то же время во Франции и Испании больше неверующих – 57% и 50% соответственно. У католиков также достаточно высокий уровень религиозно обусловленного поведения. Тут раз в неделю и чаще в церковь ходят 8% французов, 13% австрийцев, 16,7% испанцев, 21,7% хорватов, 26,7% итальянцев и почти половина всех поляков – 47,1%.

Столь серьезный разброс объясняется различными местными контекстами. Франция – это наиболее светское западное государство с достаточно агрессивной политикой секуляризма и вытеснением религии из публичного пространства в область приватного. А вот в Польше и Хорватии церковь наоборот пользуется популярностью, поскольку кроме религиозной функции также играет важную роль в национальном строительстве и сохранении этнической идентичности. Именно католическая церковь была маркером своих для хорватов в войне при распаде Югославии. И именно католическая вера помогла сохранить польскую идентичность при социализме.

Средний ВВП на душу населения «католических стран» – $33,2 тыс.

Православные

Восточная и Южная Европа представляют собой блок православных стран, куда входят Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, Румыния, Болгария, Сербия, Македония, Черногория, Греция и Кипр. Декларируемый уровень религиозности тут еще выше, нежели у католиков. Так религиозными себя считают 59,3% украинцев, 62% болгар, 69,7% россиян, 73,6% румын, 74,4% киприотов, 75% сербов, 81,4% греков, 84% черногорцев и 95% грузин. Единственной условно православной нацией, где не религиозных больше, чем религиозных, – Беларусь, 52,6% против 34% соответственно.

Но высокий уровень декларируемой религиозности не всегда пропорционально соответствует поведению. Так, раз в неделю и чаще в храм ходят 7,6% россиян, 8% сербов, 8,1% белорусов, 8,7% болгар, 16% черногорцев, 20% грузин, 21,7% греков, 21,4% украинцев, 28,4% румын и 33% киприотов. Интересно, что титульные нации двух церквей фантомных империй – СССР и Югославии – россияне и сербы значительно реже ходят в храмы, чем те народы, которые они пытаются удержать в своей сфере влияния – украинцы и черногорцы.

Средний ВВП на душу населения – $9,8 тыс.

Мусульмане

Еще одной религией, находящейся буквально на пограничье Европы, является ислам. Мусульмане доминируют в Албании, Турции и Азербайджане. У мусульман тоже, как и у православных, достаточно высокий уровень декларируемой религиозности – в среднем три четверти населения являются верующими. В Турции это 66%, в Албании – 79% и в Азербайджане – 85%. Однако по уровню участия в религиозных практиках – для ислама это прежде всего пятничный намаз – ситуация прямо-таки противоположная. Раз в неделю и чаще в религиозных ритуалах в мечетях принимают участие 33,8% турок, 9% албанцев и всего 6,7% азербайджанцев.

Представляется, что подобный разброс снова-таки вызван особенностями контекста. Турция, возможно, самая светская страна из всех мусульманских государств. Однако эта светскость не влияет на реальные духовные практики. Поскольку, несмотря на светский характер Республики, религиозная жизнь тут не прерывалась и не запрещалась. В противовес советскому наследию Азербайджана и коммунистическому эксперименту в Албании. Там духовная традиция была прервана, а потому ежедневные религиозные практики вышли из обихода. Но после возвращения религии в публичную сферу произошел бум самоидентификации. Когда приверженность к исламу могла трактоваться как культурная, но не обязательно именно духовная идентичность. Именно поэтому в Турции может быть ниже декларированная религиозность, но выше уровень духовной практики.

Средний ВВП на душу населения – $6,3 тыс.

Атеистические

Кроме того, в Европе есть ряд феноменальных стран, которые можно описать как «атеистические» сообщества. Они расположены в разных частях Европы: Нидерланды на Западе, Чехия в Центральной Европе и Эстония на Балтике. Эти страны имеют разный церковный бэкграунд, но их объединяет то, что ни в одной из них не было доминирующей конфессии. В Нидерландах наиболее распространенной религией является кальвинистское направление протестантизма, но также относительно заметно присутствие римо-католической церкви. В Чехии доминирует католицизм, но при этом тут была попытка построения собственной национальной конфессии – Гуситской церкви – реформаторского направления христианства, созданного чешским богословом Яном Гусом. Но кровопролитные войны между католиками и гуситами привели не к доминированию одной из сторон, а к разочарованию чехов в религии. В Эстонии, в силу соседства с сильными региональными державами – Швецией и Россией доминировали соответственно лютеранство и православие. А вот своей национальной верой эстонцы склонны считать древние языческие народные верования.

Кроме отсутствия конфессии-лидера, эти страны объединяет низкий уровень религиозности. Неверующих и атеистов там от 54,5% в Нидерландах до 58% и 62,5% в Чехии и Эстонии соответственно. Конечно, там большинство людей никогда не ходят в церковь – от 54% до 61%. Однако в тех же Нидерландах количество людей, которые посещают богослужения раз в неделю и чаще, больше, чем в России – 10,5% против 7,6% соответственно.

Средний ВВП на душу населения – $33 тыс.

***

Европа представляет собой достаточно пестрый набор регионов, схожих внутри себя по религиозному принципу и локализованных в определенных географических местах. На севере Европы, в Скандинавии преобладает лютеранство. Там это государственная церковь, однако местные имеют достаточно низкий уровень религиозности, но при этом по уровню номинального ВВП на душу населения являются самыми богатыми. Южная и Центральная Европа представлены католическим регионом, где выше и декларируемая религиозность, и посещаемость церкви. Однако уровень благосостояния вдвое ниже. Самыми бедными являются православные и мусульмане, но в то же время и самыми религиозными. Парадоксальной группой выглядят атеистические страны, имеющие в своем багаже достаточно пестрое церковное прошлое, относительно зажиточный экономический уровень и большее количество людей, посещающих культовые учреждения, чем в некоторых православных и мусульманских странах.