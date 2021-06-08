Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко своим постановлением ввел режим повышенной готовности в поселке городского типа Кузьмолово Всеволожского района из-за возможности радиационного загрязнения, сообщили 8 июня российские СМИ.

Первым пунктом в документе говорится, что из-за сложившейся ситуации на территории радиационного комплекса, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ «Прикладная химия», обстановку следует признать «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения».

«Ввести с 10 часов 8 июня 2021 года на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС», – говорится в документе.

Граница зоны, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определена в радиусе одного километра вокруг радиационного комплекса.

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин сообщил журналистам, что «режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность», превышений радиационного фона не фиксируется.

Позже сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проверили измерения радиации в поселке Кузьмолово Ленинградской области, где был введен режим повышенной готовности. Результаты представлены на сайте ведомства.

Согласно данным, радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, которые характерны для территории Санкт-Петербурга. Рисков радиационного загрязнения не зафиксировано.

По данным местного портала 47news, речь идет о «радиационно опасном объекте – цехе 215», который был введен в эксплуатацию еще при Никите Хрущеве, в 1961 году. В цехе 215 накоплено 1274,3 кубического метра твердых радиоактивных отходов. Как отмечает «Фонтанка», для сравнения – это, судя по карте «Росатома», больше, чем во многих регионах России в целом, что неудивительно, ведь предприятие с советских времен занимается производством химических материалов для оборонного и ракетно-космического комплекса страны. Также там хранятся радиоактивные вещества, согласно последнему акту – девять десятков позиций.