Власти России за последние 15 лет не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов, следует из исследования «Важных историй». Согласно данным движения «Голос», с 2007 года Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) не зарегистрировала 7% от всех выдвинутых кандидатов.

При этом из них только 20 тысяч были из «системных партий», остальные 100 тысяч – кандидаты от независимых партий или самовыдвиженцы, подсчитали «Важные истории». Как заявили журналисты, за 15 лет ЦИК не зарегистрировала только 2% кандидатов от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», при этом отказала в регистрации четверти (25%) представителей «несистемных партий» и 13% самовыдвиженцев.

Самовыдвиженцев и оппозиционных кандидатов регистрируют все реже, проанализировали «Важные истории»: если на выборах депутатов Госдумы в 2003 году были зарегистрированы 60% самовыдвиженцев, то в 2016-м – только 8%.

Одновременно с этим вырос процент допущенных на выборы кандидатов от «Единой России». Однако зарегистрированных самовыдвиженцев стало больше в 2019 году, когда все связанные с партией власти кандидаты участвовали в выборах в Мосгордуму как самовыдвиженцы, отметили журналисты.

В Москве летом 2019 года прошли масштабные протесты после того, когда независимых кандидатов в Мосгордуму не допустили на выборы из-за якобы неправильно оформленных подписей. Самыми масштабными по задержаниям стали акции 27 июля и 3 августа, на каждой из которых были задержаны больше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за протестов, фигурантами которого стали более 20 человек. Некоторые из них получили реальные сроки по статье о применении неопасного насилия в отношении представителя власти.

4 июня 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам, которых власти признали причастными к экстремистским организациям, в течение трех лет с момента ликвидации организации участвовать в выборах в качестве кандидатов. Учредителям и руководителям объединений запретили занимать выборные должности на пять лет. Документ запрещает избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.

После этого путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесенных в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.