ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Поиски малайзийского Boeing 777 приостановлены
Возобновленные после почти 7 лет перерыва поиски таинственно пропавшего в 2014 году над Индийским океаном MH370 пришлось отложить
Поиски малайзийского Boeing 777 приостановлены
/ AFP
3 апреля 2025 г.

Возобновленные после почти 7 лет перерыва поиски таинственно пропавшего в 2014 году над Индийским океаном MH370 пришлось отложить

Поисковая операция по установлению местонахождения рейса MH370 Malaysia Airlines, исчезнувшего более десяти лет назад, вновь приостановлена — на этот раз из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок. По его словам, компания Ocean Infinity — британско-американская морская исследовательская фирма, ранее уже участвовавшая в поисках — временно прекратила работы и планирует возобновить их ближе к концу года.

«Сейчас не сезон», — пояснил Лок в аудиозаписи, переданной агентству AFP его помощником. Заявление прозвучало 2 апреля во время мероприятия в аэропорту Куала-Лумпура.

Последний раз поиски MH370 проводились Ocean Infinity в 2018 году, однако тогда операция не увенчалась успехом. В начале 2024 года компания вновь договорилась с малайзийскими властями о возобновлении миссии. В феврале сообщалось, что подготовка к новым работам уже началась.

Напомним, Boeing 777 исчез с радаров 8 марта 2014 года при выполнении рейса из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек. Несмотря на международные усилия, включая трехлетнюю австралийскую операцию по прочесыванию 120 тыс. кв. км акватории Индийского океана, самолет так и не был найден. Были обнаружены лишь отдельные обломки, предположительно принадлежащие MH370, но они не дали ответов на вопрос о причинах трагедии.

Ocean Infinity по-прежнему намерена продолжить поиски, как только условия позволят — правительство Малайзии подтвердило готовность сотрудничать.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us