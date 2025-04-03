Возобновленные после почти 7 лет перерыва поиски таинственно пропавшего в 2014 году над Индийским океаном MH370 пришлось отложить

Поисковая операция по установлению местонахождения рейса MH370 Malaysia Airlines, исчезнувшего более десяти лет назад, вновь приостановлена — на этот раз из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок. По его словам, компания Ocean Infinity — британско-американская морская исследовательская фирма, ранее уже участвовавшая в поисках — временно прекратила работы и планирует возобновить их ближе к концу года.

«Сейчас не сезон», — пояснил Лок в аудиозаписи, переданной агентству AFP его помощником. Заявление прозвучало 2 апреля во время мероприятия в аэропорту Куала-Лумпура.

Последний раз поиски MH370 проводились Ocean Infinity в 2018 году, однако тогда операция не увенчалась успехом. В начале 2024 года компания вновь договорилась с малайзийскими властями о возобновлении миссии. В феврале сообщалось, что подготовка к новым работам уже началась.

Напомним, Boeing 777 исчез с радаров 8 марта 2014 года при выполнении рейса из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек. Несмотря на международные усилия, включая трехлетнюю австралийскую операцию по прочесыванию 120 тыс. кв. км акватории Индийского океана, самолет так и не был найден. Были обнаружены лишь отдельные обломки, предположительно принадлежащие MH370, но они не дали ответов на вопрос о причинах трагедии.

Ocean Infinity по-прежнему намерена продолжить поиски, как только условия позволят — правительство Малайзии подтвердило готовность сотрудничать.