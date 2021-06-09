На самолеты специального летного отряда «Россия» управделами президента установят унитазы за ₽2,6 млн и держатели туалетной бумаги за ₽107 тыс., пишет The Insider со ссылкой на портал госзакупок.

Также в уборных будут золотистые ершики за ₽12,2 тыс. и держатели для полотенец за ₽36 тыс.

Согласно документам, кухни самолетов должны быть оборудованы холодильниками за ₽10,9 млн, микроволновыми печами за ₽2,6 млн и кофеварками за ₽1,5 млн. А для того, чтобы защитить столешницы от разводов, предусмотрены подстаканники по ₽13,2 тыс. за штуку.

В отделке салона самолета-дворца будут использованы 14 типов натуральной кожи стоимостью от ₽20 тыс. до ₽30 тыс. за кв. м и пять типов ковров стоимостью от ₽79 тыс. до ₽168 тыс. за кв. м.

На борту можно будет курить – для любителей табака разместят пепельницы за ₽26 тыс., а для книголюбов – настольные лампы за ₽77 тыс.

Из медиаоборудования на самолетах должны находиться практически не используемые сегодня CD/DVD проигрыватели за ₽1,7 млн, мониторы по ₽7,4 млн за штуку и станции распределения для уже почти вышедших из обихода iPod за ₽848 тыс.

Все перечисленные предметы интерьера входят в перечень из 5582 позиций, который можно использовать во время «ремонтно-восстановительных работ» воздушных судов.

Контракт, максимальная стоимость которого составила ₽40 млн рублей, начали исполнять 24 мая этого года. Тендер выиграла компания «Вемина Авиапрестиж» – она была единственным участником аукциона. На какие именно предметы потратили выделенные деньги, пока неизвестно.

Специальный летный отряд «Россия» – предприятие, обеспечивающее перевозку должных лиц РФ, включая самых высших, высокопоставленных сотрудников спецслужб и вооруженных сил.