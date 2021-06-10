National Geographic и Национальное географическое общество США признали существование пятого океана на Земле – Южного. Начиная с 8 июня 2021 года специалисты начнут отмечать его на картах, сообщаетсяна сайте National Geographic.

Дата объявления выбрана не случайно – ежегодно в этот день отмечается Всемирный день океанов.

Как указали в National Geographic, с 1915 года они выпускали карты, на которых всегда были отмечены четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Теперь на них появится Южный океан. Он включает воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша, относящегося к южной части Атлантического океана.

По мнению ученых, Южный океан не похож ни на один другой: воздух холоднее, ледники более голубые, и это единственный океан, который соприкасается с тремя соседними.

В отличие от четырех других океанов границы Южного океана определяются не материками, а Антарктическим циркумполярным течением (также известным как течение Западных Ветров), которое идет с запада на восток вокруг Антарктиды. Вода внутри течения холоднее и чуть менее соленая, чем воды, расположенные к северу от 60 градусов южной широты.

«Южный океан давно признан учеными, но, поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы не признавали его официально», – пояснил Алекс Тейт из Национального географического общества.

Отмечается, что многие годы специалисты рассуждали, обладают ли воды Антарктики уникальными характеристиками, позволяющими дать им свое название, или они являются продолжениями Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Телесеть National Geographic, как правило, ориентируется на Международную гидрографическую организацию (МГО) в вопросе морских топонимов. И хотя организация не является непосредственно ответственной за их определение, она сотрудничает с Группой экспертов ООН для стандартизации имен в международном масштабе.

В 1937 году МГО признала Южный океан, но в 1953 году отменила это решение под давлением научного сообщества.

Совет по географическим названиям США использует название отдельного океана с 1999 года, а в феврале 2021 года американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным от других.