Аналитики Boston Consulting Group оценили стоимость активов сверхбогатых россиян.

Как сообщает РБК, 500 человек – менее 0,0001% взрослого населения страны – в совокупности владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, – это больше $600 миллиардов.

По оценкам экспертов, сейчас в России 57 тысяч долларовых миллионеров, а через пять лет их может стать уже 75 тысяч. В настоящее время совокупный объем частного благосостояния россиян составляет около $4,1 триллиона, к 2025-му показатель может вырасти до 5,4 триллиона, констатировали эксперты.

В качестве исходных данных BCG использует консолидированные данные Банка России о финансовых активах домашних хозяйств в Системе национальных счетов (СНС). На 1 октября 2020 года (последние данные ЦБ) финансовые активы всех российских домохозяйств (наличная валюта, депозиты, долговые ценные бумаги, акции, страховые и пенсионные резервы) составляли 87,3 трлн руб., или около $1,1 трлн по курсу на отчетную дату.

По оценкам Forbes, с начала пандемии коронавируса количество долларовых миллиардеров в России выросло с 99 до 101, а их совокупное богатство выросло на $62 миллиарда – до $454 миллиардов. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), больше всех разбогател основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (на $5,73 миллиарда, до $28,8 миллиарда).

Также выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина (на $5,43 миллиарда, до $29,3 миллиарда). На первом месте среди российских миллиардеров находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (плюс $3,81 миллиарда, до $33,8 миллиарда).

Самой прибыльной российской компанией по итогам 2020 года стала «Сургутнефтегаз». Компания сместила с этой позиции «Газпром», который был лидером в 2019 году. Тогда его чистая прибыль равнялась 1,3 триллиона рублей.