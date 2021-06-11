Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с письмом к главе Оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма, сообщает Anadolu.

В документе, подписанном первым вице-президентом Ассоциации Владимиром Канторовичем, объединение крупнейших туроператоров страны предлагает возобновить регулярные и чартерные рейсы в Турцию.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турецкую Республику в апреле этого года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до ₽44 млрд совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020 г. Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», – констатируется в письме АТОР.

Фактически, с закрытием Турции туристическая отрасль России по объему неисполненных обязательств оказалась отброшенной на год назад, к показателям весны 2020 года, заявили в структуре.

К тому же сохранение ограничений на выезд туристов в другие страны в условиях нехватки мест на курортах в самой России грозит вновь оставить граждан страны без отдыха на море, говорится в письме.

«Ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год», – подчеркивают авторы обращения.

В АТОР также предложили оперштабу возобновить авиасообщение с курортами ряда других зарубежных стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов и уже заявили о готовности принимать граждан РФ без обязательного карантина по приезду (с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличие антител к COVID-19 или подтверждением вакцинации, или даже вовсе без таких требований).

В частности, такие условия для въезда российских граждан, помимо Турции, уже объявили следующие востребованные у туристов направления: Южный Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.

В АТОР надеются, что оперштаб рассмотрит предложения Ассоциации и вопрос об открытии популярных туристических направлений решится в кратчайшие сроки. Возобновление функционирования массовых направлений будет безопасным, в том числе исходя из эпидемиологических критериев самого оперштаба, уверены в ассоциации: ведь ситуация в «закрытых» сегодня странах выглядит лучше, чем в «открытых», куда сейчас летают российские туристы.

Решение о приостановке авиасообщения с Турцией было принято в апреле, первоначально ограничения действовали до 1 июня. Позже было объявлено о продлении меры до 21 июня.

25 мая вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что более 60% российских туристов не отменили свои поездки в Турцию вопреки ограничениям.

Турция остается популярным направлением отдыха и для украинцев. Вопреки пандемии коронавируса турецкие курорты в 2020 году посетил 1 млн украинских граждан, а в 2021 году страна планирует принять до 1,5 млн украинцев, отметил председатель правления Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Али Билир, выступая на мероприятии в рамках Дней Украины.