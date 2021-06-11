Больше 60% россиян, у которых есть кредиты, испытывают трудности с их погашением, следует из данных апрельского опроса «Левада-центра».

Согласно результатам исследования, почти половина (43%) россиян испытывают небольшие трудности с выплатами по займам. Каждый пятый (21%) участник исследования оценил эти проблемы как «большие». Ещё 2% заявили, что вообще не могут выплачивать кредиты. Нет проблем с их погашением у трети (35%) россиян.

Социологи обратили внимание на то, что чаще других затруднения, связанные с погашением кредитов, испытывают россияне, которые столкнулись с ухудшением материального положения своей семьи за последний год. Среди них более трети (35%) заявили о проблемах, а среди респондентов, рассказавших об улучшении материального положениях, только 7%.

В общей сложности 35% опрошенных заявили, что в их семье есть как минимум один потребительский или ипотечный кредит, который нужно выплачивать.

Наиболее закредитованной стала группа людей в возрасте 25–39 лет (46%), следом идут россияне старше 18 и младше 24 лет (43%). В категории 40–54 лет кредит есть у 38% респондентов, среди опрошенных старше 55 лет – у 24%. Говоря о месте проживания заёмщиков, социологи отметили, что чаще берут кредиты жители небольших городов.

Россияне в основном предпочитают хранить сбережения в рублях на банковском счёте. Такой вариант ответа выбрал 31% опрошенных с кредитами. Следом в перечне наиболее популярных способов хранения идут недвижимость (30%), наличные рубли (22%), антиквариат, картины и изделия из драгоценных металлов (10%), валютный банковский счёт (10%), наличная валюта (9%). Менее популярны ценные бумаги (7%), криптовалюта (4%) и накопительные страховые полисы (1%).

При этом москвичи считают лучшим активом недвижимость, а жители небольших городов – банковские счета. Участники опроса, которые сообщили об ухудшении материального положения, продемонстрировали недоверие к банковской системе и страх потерять накопленные деньги, отдав предпочтение недвижимости и наличным рублям.

В конце мая 2021 года стало известно, что долговая нагрузка российских граждан обновила исторический максимум и достигла отметки в 11,9%. Наибольший вклад в рост показателя внесли необеспеченные потребительские кредиты. Неуклонно растёт и доля россиян с микрозаймами. Она достигла максимального показателя за четыре года и составила 7,6%.