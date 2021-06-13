ФБР проверяет деятельность диаспорального Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США. Пять источников, знакомых с ходом расследования, подтвердили американскому изданию The Daily Beast, что к деятельности Совета у силовиков есть вопросы: сотрудники бюро допросили десятки людей, связанных с КСОРС и даже провели обыски по месту жительства некоторых россиян и в офисе организации. «Соотечественники» это отрицают, но, по странной случайности, некоторые из них выехали из Штатов.

Патриоты за океаном

«(Агенты – прим. редакции) были вежливыми, дружелюбными», – сказал The Daily Beast один россиянин, который давал показания ФБР. «Было опрошено много людей. Я не знаю точного числа, но много. Из разных штатов». Другой источник уточнил, что «вопросы были формальными»: «Потому что их не интересовало ничего, кроме финансовой стороны КСОРС. Но я очень мало общался с КСОРС и ничего не знал. Денег не получал. И я не верю, что там было много денег».

Суть подозрений – Совет, который формально направляет средства на продвижение культурных инициатив среди репатриантов, используется Кремлем для продвижения «мягкой силы» и прокачивает наличность, в том числе для спонсирования милитаристских групп, которые, возможно, принимали участие вместе с трампистами в штурме Капитолия в январе 2021 года.

На сайте организации в качестве миссии КСОРС, созданного в 2007 году, указаны правозащитная деятельность, а также сохранение и популяризация русского языка и культуры и укрепление связей соотечественников с Россией. Однако помимо различных петиций против русофобии в США, можно обнаружить новости и викторины про аннексированный Крым, который ни США, ни Евросоюз не признают частью России, высказывания российских официальных лиц о важности «русского мира» на примере самопровозглашенных Луганской и Донецкой областей Украины, управляемых пророссийскими ставленниками.

Бывший председатель КСОРС Игорь Бабочкин, покинувший его после отказа подписать заявление в поддержку аннексии Крыма к России, прямо назвал организацию «пятой колонной». «В 2014 году, когда я покинул эту организацию, российское посольство взяло на себя руководство и сделало ставку на других лидеров, которые согласились в качестве «пятой колонны» поддерживать интересы России, – заметил Бабочкин. – Они организовали «пятую колонну» из людей, готовых работать с посольством».

Претензии аналитиков и ФБР вызывают и мероприятия, которые организации бывших россиян проводят в память о Второй мировой войне, как «восхваляющие военные аспекты советской истории». Так, в 2017 много шума в диаспоре наделало видео одного лагеря, где одетые с советскую военную форму мужчины салютовали офицерам в фуражках а-ля НКВД – вроде как в рамках акции «Бессмертный полк». Известно, что в 2018 году агенты ФБР в Сиэтле уже допрашивали организаторов акции «Бессмертный полк» об источниках их финансирования. Кадры из другого лагеря за пределами Сакраменто показывали, как калифорнийские кадеты «казачей школы» маршируют и проходят обучение обращению с огнестрельным оружием.

Антон Конев, член КСОРС, в разговоре с The Daily Beast отметил, что лагеря «реконструируют события гражданской и Второй мировой войн». По его словам, советские темы представляют собой «часть истории», а не идеологические обязательства.

Монополизация настроений

Руководство ФБР не комментирует причины своего пристального внимания к работе КСОРС, объясняя это «стандартной политикой бюро». Источники РИА «Новости» и ТАСС в Совете опровергают информацию о расследовании и говорят – передергивая информацию американских журналистов, что «власти США не задерживали и не предъявляли обвинений кому-либо в составе этого объединения».

Однако, как отмечает «Голос Америки», кажется странным, что в то время, как представители оппозиционной Кремлю диаспоры наращивают активность, ежемесячно митингуя у посольства РФ и Конгресса США, прокремлевские группы, связанные с КСОРС, переходят в онлайн-формат, а ряд их членов, сотрудничающих с посольством РФ и Кремлем, уехали в Россию – якобы по семейным или другим обстоятельствам. По словам секретаря КСОРС Сергея Гладыша, «соотечественники» работают в штатном режиме, перешли в интерактивный формат из-за пандемии, а отъезд якобы связан с участием в работе Петербургского международного экономического форума – «сопровождали в Россию американских студентов и молодых лидеров».

«На данный момент ряд членов совета, не только Кочан и Гладыш, но и другие, находятся в России. С вопросами приходили ко многим, в частности, к организаторам и участникам «Бессмертного полка», живущим в США. Это многим не нравится, при этом от руководства КСОРС объяснений ноль», – отмечает в свою очередь «Голос Америки», источники которого утверждают: выезд ряда активистов на самом деле связан с повышенным вниманием американских спецслужб. Впрочем, те, кто остался, предсказуемо говорят, что все в порядке. «Я продолжаю жить в Калифорнии и никуда не уезжала», – отметила зампредседателя КСОРС Наталия Сабельник.

В то же время официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя сообщения об интересе ФБР к КСОРС, не опровергла эту информацию, а предостерегла США от давления с помощью спецслужб на организации российских соотечественников. «По сути, под вопрос ставится законное право диаспоры сохранять свою идентичность, язык, сопричастность великому историческому наследию России», – отметила Захарова и добавила, что «такое отношение к выходцам из России – деструктивная практика, идущая вразрез с демократическими принципами».

25 мая политолог Сергей Марков разместил фотографию с мероприятия, на которой видна табличка «Игорь Кочан». В посте Марков отметил, что «все больше и больше людей, которые ранее уехали за границу, возвращаются в Россию», ссылаясь в качестве причин на «экономику, пандемию, разрушение там европейского образа жизни» и «новый тип политических репрессий».

Впрочем, деятельность КСОРС в США критикуют не за сохранение идентичности, а за отстаивание интересов Кремля, не имеющих ничего общего с интересами живущих в США выходцев из России.

«КСОРС США в том виде, в каком он существует сейчас, в большой части выполняет роль внешнеполитического инструмента Кремля. Как сообщил «Голосу Америки» координатор движения «Русскоязычные американцы за демократию в России» Дмитрий Валуев, выступая якобы от имени россиян США, организации-участники КСОРС инициируют мероприятия и кампании, либо прямо поддерживающие политику Кремля, либо призывающие американские власти и политические элиты к диалогу с Кремлем в те моменты, когда возрастает санкционное давление в результате агрессивных действий со стороны российского руководства.

Как отмечают СМИ, в числе участников событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа попытались штурмовать Капитолий, было немало русскоязычных иммигрантов, и кто их координировал – пока вопрос без ответа.

Активистка Анастасия Горшкова из Вашингтона подтвердила «Би-би-Си» информацию о допросах членов КСОРС и указала, что «в общих чертах интерес органов связан с финансовой стороной вопроса»: «Это важный момент. Власти США совершенно не против распространения кремлевских идей как таковых. Это правда свободная страна. Хоть ругай, хоть хвали кого угодно. Но когда делаешь это на деньги иностранного правительства, надо регистрироваться», – заявила она.

По данным доклада Института современной России, мероприятия подобных «организаций соотечественников» финансируются в основном российским правительством – через такие структуры, как Россотрудничество и «Русский мир».

Согласно данным переписи населения США за 2017 год, 889 707 американцев говорят дома на русском, что делает его седьмым по распространенности иностранным языком в стране. Нынешний формат политики в отношении российских соотечественников сформировал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, идейный вдохновитель концепции «суверенной демократии»: соотечественники, которые раньше считались обузой для ресурсов и в значительной степени игнорировались, были переосмыслены как объекты нацбезопасности и оружие мягкой силы в информационной войне России против Запада. Включение культурной дипломатии во внешнеполитический процесс было стимулировано успехом западных культурных учреждений, которым удалось добиться успеха в связях с общественностью и положительного восприятия в целевых странах.

Тем не менее, как указывает Институт современной России, из-за их зависимости от финансирования со стороны российского правительства и влияния узких политических интересов структурам соотечественников не удается добиться успеха в США. Парадоксально, но, пытаясь утвердиться на мировой арене с помощью сочетания инструментов жесткой и мягкой силы, Кремль приобрел настолько токсичную репутацию, что усилия большинства организаций соотечественников оказываются тщетными. Более того, западная либеральная культура, похоже, отвергла их – и культурную дипломатию Кремля в ее нынешнем формате – в целом.