Президент США Дональд Трамп, отрицая посещение острова Джеффри Эпштейна, назвал такие поездки «привилегией», чем вызвал новую волну критики в социальных сетях.

«Мне никогда не выпадала честь побывать на его острове», — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, подчеркнув, что отклонил приглашения, в отличие от других известных лиц, таких как экс-президент Билл Клинтон.

Трамп рассказал, что разорвал отношения с Эпштейном в середине 2000-х из-за того, что тот «украл» сотрудников его клуба Мар-а-Лаго. «Он нанял моих людей, я сказал: «Больше так не делай». Он сделал это снова, и я выгнал его», — пояснил президент, опровергая версию о том, что Эпштейна исключили из клуба за «непристойное поведение».

Его выбор слова «привилегия» для описания поездок на остров вызвал вопросы в соцсетях, усилив подозрения в попытке уйти от скандала.

На фоне нарастающего недовольства сторонников из-за отказа администрации публиковать документы по делу Эпштейна, Трамп уклонился от ответа о возможном помиловании Гислейн Максвелл, сообщницы финансиста, отбывающей 20-летний срок. В декабре 2021 года Максвелл была признана виновной по пяти пунктам обвинения, в том числе в торговле несовершеннолетними девочками с целью сексуальной эксплуатации.

«Никто не просил меня об этом, сейчас это неуместно обсуждать», — сказал он, оставив вопрос открытым. Вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что администрация «ничего не скрывает», обвиняя СМИ и демократов в раздувании скандала.

Трамп продолжает настаивать, что документы Эпштейна — «фальшивка», созданная его оппонентами, включая экс-главу ФБР Джеймса Коми и администрацию Байдена. «Если бы у них было что-то, они бы уже это опубликовали», — заявил он.

Джеффри Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года по обвинению в торговле людьми и склонении к проституции. Однако уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.