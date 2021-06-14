Канадская платформа электронной коммерции Lightspeed приобрела стартап с российскими корнями Ecwid, пишет Forbes. Детище программиста родом из Ульяновска Руслана Фазлыева позволяет пользователю создать онлайн-магазины самостоятельно, без участия IT-специалистов.

«После интеграции комбинация Lightspeed и Ecwid поможет продавцам охватить покупателей там, где они находятся, будь то в социальных сетях или на цифровых торговых площадках, повысив гибкость продаж и многоканальность», – отмечает пресс-служба Lightspeed.

Сумма сделки составила примерно $500 млн, из которых $325 млн акционеры Ecwid получат в виде голосующих акций Lightspeed. Остаток будет выплачен деньгами. Закрыть сделку компания рассчитывает в третьем квартале 2021 года после получения соответствующих разрешений регуляторов.

«Различие между онлайн-продажами и обычной розничной торговлей исчезло. Lightspeed и Ecwid, две лучшие в своем классе платформы, объединятся, чтобы расширить возможности бизнеса. Устранив барьеры, с которыми продавцы сталкиваются в интернете, мы быстрее достигнем нашего общего видения демократизации розничной торговли для независимых предприятий во всем мире», – прокомментировал продажу своего стартапа Фазлыев.

Сейчас Ecwid обслуживает более 130 тыс. платящих клиентов в более чем 100 странах, говорится в сообщении Lightspeed. За год работы компания получила более $20 млн выручки, рост на 50% год к году.

Молодой предприниматель создал Ecwid в 2009 году. Платформа позволяет за несколько часов создать работающий онлайн-магазин, не написав ни строчки кода, и разместить его на своем сайте или в соцсетях.

В 2011 году проект получил $1,5 млн от международного фонда с российскими корнями Runa Capital и открыл офис в Калифорнии. В 2014 году к Runa присоединился глобальный фонд с российскими корнями iTech Capital, вложив $5 млн.

В мае 2020 года компания закрыла третий раунд финансирования и получила $42 млн от инвестиционной платформы внутри Morgan Stanley и базирующейся в Кремниевой долине компании PeakSpan Capital.

Lightspeed была основана в 2005 году. В 2020 году компания вышла на Нью-Йоркскую биржу, сейчас ее капитализация составляет около $9,58 млрд. Штаб-квартира компании находится в Монреале, офисы — в США, Европе и Австралии.

Руслан Фазлыев родился в 1980 году, начал программировать в семь лет: сначала на бумаге, затем вслепую на компьютере с неработающим монитором. Будучи школьником, писал простые игры и копировал программы методом обратной разработки. В 1997 году он поступил в Ульяновский государственный технический университет на факультет информационных систем и технологий, но спустя два года оставил обучение и занялся бизнесом. В 2020 году Фазлыев стал героем фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине «Как устроена IT-столица мира».