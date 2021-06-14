Запасной парашют

Заграница нам поможет! С этой надеждой в России живут не только злосчастные иностранные агенты и недобитая оппозиция, но и патриоты-государственники, правда, уже в несколько ином контексте. Несмотря на широкий простор для мечты и для жизни, имеющийся у отечественной политической и бизнес-элиты, они, в отличие от своих коллег из развитых стран, понимают, насколько все зыбко в этом мире.

Сегодня ты губернатор или федеральный министр, к тебе заходят с поклоном не последние люди, но в любой момент дня и ночи возникшие из ниоткуда спецназовцы валят тебя лицом в пол, и вот ты уже подсудимый с самыми печальными перспективами. Или поднял ты большой бизнес. Не важно, какой — будь то социальная сеть на сотни миллионов пользователей или ритейлер федерального масштаба. Ты всегда держишь в уме, что однажды придут люди с предложением о его продаже и от него нельзя будет отказаться. И это еще хороший вариант. Причем в обоих случаях неважно, каких ты взглядов придерживаешься, насколько православна твоя вера и чисты помыслы.

Поэтому наличие запасного аэродрома и иностранного гражданства стало для состоятельных россиян обязательным элементом стратегического планирования собственной жизни. В тех или иных формах эта традиция наследуется на протяжении многих поколений. Все понимают, что пассажирам «философского парохода» повезло больше, чем узникам ЧК, да и судьба детей советских генсеков, сумевших вовремя оказаться подданными недружественных государств, сложилась куда лучше, чем у тех, кто остался на Родине.

Начиная с девяностых годов прошлого века эта норма из желательной превратилась в практически обязательную, но особую пикантность эта история стала приобретать с конца нулевых. По мере усиления консервативного крена во внешней и внутренней политике России начали появляться целые зарубежные анклавы отечественных элит, будь то практически русскоговорящие Мальта с Кипром или легендарный Лондонград.

Не менее трети из 500 богатейших бизнесменов страны являются налоговыми резидентами иных государств. Среди владельцев «золотых паспортов» были замечены не только собственники крупнейших российских предприятий, но и ярые патриоты, вещающие о том, что Родина окружена врагами, и принимающие все новые законы, призванные оградить нас от мерзостей прочего мира.

Конец сказке

Списки богатых и влиятельных россиян с двойным гражданством гуляли по сети с тех пор, когда рунет вообще стал фактом реальности. Со временем они пополнялись новыми именами и подробностями, не становясь, впрочем, более доказательными. Но все изменилось в конце десятых годов, когда практически одновременно решили вплотную заняться этим вопросом как российские власти, так и государства, традиционно выбираемые представителями наших элит в качестве второй родины.

В первом случае все вылилось в поправку к Конституции 2020 года и последовавший ряд законов, которые окончательно вступят в силу с 1 июля. Во втором – серия расследований в Великобритании и Швейцарии, сворачивание программ выдачи «золотых паспортов» Кипра и Мальты и многие другие международные события, затруднившие процедуру получения иностранного гражданства. Каждый такой кейс становился не только поводом для вала публикаций в СМИ, но и раскрывал новые масштабы этого явления.

Не щедрое солнце Кипра

Самый недавний скандал произошел осенью 2020 года. Телеканал «Аль-Джазира» выяснил, насколько легко беглому преступнику получить гражданство и соответствующую защиту на Кипре. Оказалось, что за 2007–2020 годы местные власти выдали около 4000 «золотых паспортов».

Эта программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции практикуется во многих странах. Стать гражданином Кипра с правом на жительство и работу в Евросоюзе можно было за инвестиции в размере €2 млн в недвижимость или местную компанию. Претендент должен был также пожертвовать в пользу правительства республики €200 000. Разумеется, есть ряд ограничений, связанных в том числе с юридической чистотой кандидата.

Исследовав 2500 случаев, журналисты выяснили, что 51,81% прошений о гражданстве были одобрены с нарушением закона, а под подозрением оказалось достаточно много высокопоставленных чиновников страны. Началось уже собственное расследование в кипрских властных структурах, а с 1 ноября программу выдачи «золотых паспортов» и вовсе прикрыли. Но за время своей работы она помогла обрести вторую родину очень многим.

В списках «Аль-Джазиры» оказались свыше тысячи высокопоставленных граждан России и Украины. В частности, там фигурировали миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев, член набсовета «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев, владелец сети Azimut Hotels Александр Клячин, совладелец Globaltrans Константин Николаев, бывший замминистра экономического развития Игорь Рева, сын бывшего вице-премьера РФ Владимир Христенко, а также несколько топ-менеджеров крупнейших госкорпораций.

В последнем случае сомнительным образом гражданство Кипра получил Михаил Кузовлев – первый замглавы, член правления госкорпорации «ВЭБ.РФ». В 2004–2008 годах он был управляющим директором кипрской «дочки» ВТБ – Russian Commercial Bank (Cyprus), фигурировавшей в «панамском досье». Компанию ему составили заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов. Там же оказался партнер Романа Абрамовича, совладелец, президент и председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов и многие другие.

Отдельно стоит упомянуть нескольких фигурантов, по тем или иным причинам покинувших Россию. Все с приставкой «бывшие»: глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, акционер «Промсвязьбанка» Алексей Ананьев, руководитель банка «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, глава «РусГидро» Евгений Дода и так далее.

В списке также фигурирует российский миллиардер, создатель крупнейшего онлайн-банка Олег Тиньков и несколько ключевых украинских олигархов во главе с Игорем Коломойским.

В итоге, пока шла проверка всех выданных «золотых паспортов» и процедура закрытия программы, некоторое количество россиян бросилось скупать на острове любую подходящую недвижимость, вызвав всплеск ее стоимости. А главной жертвой скандала стал премьер-министр Кипра, подавший в отставку.

Последнее убежище патриотов

На фоне кипрской истории ужесточила правила еще одна европейская страна, любимая российскими элитами, – Мальта. Она не свернула программу, но теперь каждый кандидат проходит долгую и тщательную проверку, а разрыв между получением ВНЖ и гражданства может достигать нескольких лет. В качестве демонстрации нового отношения к желающим получить паспорт в обмен на инвестиции власти страны сами опубликовали список людей, которые это уже сделали.

Несмотря на то, что происхождение новых мальтийских подданных не указывается, журналисты вычислили по структуре имен и фамилий, что из трех тысяч примерно 300 – выходцы из России и других постсоветских стран.

Среди бизнесменов фигурируют имена миллиардера из списка Forbes, основателя и совладельца компании «Технониколь» Сергея Колесникова, сооснователя девелопера ЛСР Георгия Ведерникова, гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева, основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова, сына экс-президента «Роснефти» Алексея Богданчикова и ряда других крупных коммерсантов.

Они составили компанию таким известным бизнесменам, как основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис, сооснователи крупнейшей сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер» Дмитрий Дойхен и Николай Фартушняк и так далее.

Куда интереснее оказался список мальтийских подданных, являющихся по совместительству близкими родственниками видных российских политиков. Сами они, согласно закону, обладать вторыми паспортами не могут, но на жен, детей и родителей данная мера не распространяется.

По данным Центра «Досье», в 2016 году гражданином Мальты стал Артем Аникеев, сын депутата Государственной Думы, члена фракции «Единой России» Григория Аникеева. Его отец известен тем, что занимает первое место по доходам среди российских парламентариев: в 2020 году он заработал свыше двух миллиардов рублей. В качестве законодателя он известен как соавтор инициативы о запрете усыновления российских детей иностранцами, а также последовательный патриот и сторонник введения санкций против США и стран Европы.

Брат экс-министра транспорта России, помощника президента России, действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса Игоря Левитина Леонид вместе с семьей также имеет статус мальтийского подданного.

Еще один видный патриот – основной владелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман в 2014 году также подавал документы на получение гражданства Мальты в обмен на инвестиции для себя и своей семьи. В сопроводительных документах он сообщал, что не является политически значимым лицом и хочет приезжать на остров в отпуск, но эксперты склонны связывать такой шаг с событиями в Крыму и в Донбассе и сложившейся в их результате неопределенностью. Как бы то ни было, через два года Фридман отозвал свой запрос потому, что на тот момент получил гражданство Израиля.

Непонятной стала судьба депутата Государственного совета республики Татарстан, члена партии «Единая Россия» Ирека Салихова, который в 2015 году вместе с родителями, женой и двумя детьми начал собирать документы для получения мальтийского гражданства.

В прошении он отмечал: «Принимая во внимание тяжелую политическую и экономическую ситуацию в мире, на мой взгляд, лишь Мальта может гарантировать безопасное и стабильное будущее для моей семьи и меня». Но в последних списках граждан этой страны ни он, ни его семья не фигурируют. Доподлинно известно, что некоторое время у них был вид на жительство.

Ставки на повышение

Эпоха «золотых паспортов» вряд ли закончится 1 июля, но со временем получить их становится все сложнее. Такая программа формально существует в 19 европейских странах, но уже в 2020 году на деле можно было приобрести гражданство только на Мальте, в Болгарии и на Кипре. При этом осенью Еврокомиссия признала, что и они должны прикрыть лавочку, так как своими действиями нарушают права граждан Евросоюза. «Гражданство ЕС нельзя продавать как товар», – не раз звучало с трибуны Европарламента. Разумеется, лазейки существуют и сейчас, но все более труднодоступные.

То же самое касается и пакета из более чем 20 законов, запрещающих двойное гражданство и ВНЖ иных государств для чиновников всех уровней и силовиков. По мере обсуждения из-под их действия вывели сотрудников спецслужб и ряд других категорий, а в итоговых формулировках появились важные оговорки. «В исключительных случаях» государственному или муниципальному деятелю могут лишь закрыть доступ к гостайне, но сохранить в должности, а в еще более редких – и вовсе освободить от столь сложного выбора.

О том, как все будет выглядеть на практике, красноречиво говорит недавняя история из нижней палаты российского парламента. В 2020 году после очередного скандала председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил проверить весь депутатский корпус на предмет наличия иностранного гражданства. На деле все проверки были сведены к формальной процедуре рассылки запросов в профильные ведомства. Несмотря на то, что в СМИ фигурировали списки из десятков фамилий, в том числе 40 депутатов от партии «Единая Россия», ни один случай не нашел официального подтверждения.