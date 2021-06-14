Агенты израильской разведки «Моссад» проникли на ключевые должности в спецслужбах Ирана, цитирует интернет-издание Iran International бывшего президента (2005 - 2013) Махмуда Ахмединеджада.

В частности, экс-президент Ирана заявил о том, что высокопоставленный сотрудник иранской разведки, который отвечал за выявление израильских шпионов, сам был агентом «Моссад». Однако Ахмединежад не уточнил, о ком именно идет речь и когда этот сотрудник занимал руководящий пост.

Таким образом, политик объяснил успешные действия израильских спецслужб на иранском направлении, комментируя интервью бывшего главы разведки Израиля Йоси Коэна, который рассказал о похищении иранского ядерного архива, когда из страны были тайно вывезены 55 тыс. страниц свидетельств и 55 тыс. файлов о программе развития ядерного оружия под названием «Проект Амад».

Также Коэн намекнул на причастность Израиля к недавней аварии на иранском ядерном объекте «Натанз» и убийству главы ядерной программы Ирана, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Ахмединежад также заявил, что в иранской разведке на высшем уровне действует «коррумпированная банда». Спецслужбы, по его словам, арестовывали невинных людей и вынуждали их признаваться в том, чего они не совершали, вместо поиска настоящих виновных.

«Эта коррумпированная банда должна раскрыть свою роль в убийстве иранских ученых-ядерщиков и взрывах на объекте «Нантанз», – добавил экс-президент.

В апреле 2017 года Махмуд Ахмединежад подал документы для участия в президентских выборах, но его кандидатура не была согласована Наблюдательным советом Ирана.

Бывший президент известен особой позицией и несогласием с высшим руководством страны по целому ряду вопросов, в том числе по безоговорочной поддержке сирийского режима. В 2011 году он призывал Башара Асада к диалогу с оппозицией и прекращению массовых репрессий в отношении протестующих.