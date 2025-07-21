Как минимум 95 мирных жителей были убиты огнем израильской армии за последние 24 часа во время ожидания гуманитарной помощи на американских пунктах раздачи в секторе Газа, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения эксклава.

«Голод также унес жизни 19 человек за последние 24 часа в условиях полной израильской блокады», — заявил агентству «Анадолу» генеральный директор министерства Мунир Альбурш.

Израиль заблокировал все пограничные переходы с Газой с 2 марта, фактически отрезав доступ к гуманитарной помощи и ускорив распространение голода. По данным министерства здравоохранения, более 1020 человек, ищущих помощь, были убиты с 27 мая и свыше 6500 ранены израильским огнем на пунктах раздачи помощи.

Эти пункты раздачи, созданные в рамках израильского механизма помощи, официальные лица и учреждения ООН осудили как «смертельные ловушки». Правительственное медиа-бюро Газы предупредило, что эксклав находится «на грани массовой смерти» после более 140 дней практически полного закрытия всех переходов.

По данным министерства, 86 человек, включая 76 детей, умерли от голода и обезвоживания с октября 2023 года. С начала военной кампании Израиль убил более 59 000 палестинцев в секторе Газа, большинство из которых составляют женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также сталкивается с делом о геноциде в Международном суде ООН.