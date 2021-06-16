Эксперты ООН по правам человека заявили, что получили «заслуживающую доверия» информацию о том, что в китайских тюрьмах у заключенных, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, включая уйгуров, тибетцев, мусульман, христиан и приверженцев учения Фалуньгун, изымают органы.

Рабочая группа ООН по противодействию незаконным задержаниям, а также специальный представитель ООН считают эту информацию «вызывающей особое беспокойство».

«Принудительное извлечение органов в Китае, вероятно, направлено против конкретных этнических, языковых или религиозных меньшинств, содержащихся под стражей, часто без объяснения причин ареста или выдачи ордеров на арест в разных местах. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминационном обращении с заключенными или задержанными по признаку их этнической принадлежности, религии или убеждений», – говорится в заключении 12 экспертов.

Под заявлением подписались специальный докладчик по вопросам меньшинств Фернан де Вареннес, специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмед Шахид, специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильс Мельцер и другие.

Эксперты заявили, что они получили достоверную информацию о том, что задержанные из числа этнических, языковых или религиозных меньшинств могут подвергаться принудительному анализу крови и обследованию органов, таким как УЗИ и рентген, без их согласия. Сообщается, что результаты исследований регистрируются в базе данных источников живых органов, что облегчает выделение органов.

«Согласно полученным утверждениям, наиболее распространенными органами, удаляемыми у заключенных, являются, как сообщается, сердце, почки, печень, роговица и, реже, части печени. В этой форме торговли людьми медицинского характера якобы участвуют специалисты сектора здравоохранения, в том числе хирурги, анестезиологи и другие медицинские специалисты», – сообщают авторы документа.

В заключении также говорится, что эксперты ООН по правам человека в 2006 и 2007 годах ставили этот вопрос перед правительством Китая.

«К сожалению, в ответах правительства отсутствовали такие данные, как время ожидания передачи органов или информация об источниках органов. В этом контексте отсутствие доступных данных и систем обмена информацией является препятствием для успешного выявления и защиты жертв торговли людьми, а также эффективного расследования и судебного преследования торговцев людьми», – отмечают эксперты.

В ответ представительство Китая в Женеве обвинило экспертов ООН в клевете. Пекин «будет защищаться против этих обвинений и категорически их отвергает», пообещали там, заявив об отсутствии у экспертов «рудиментарных мыслительных способностей». По словам чиновников КНР, эксперты стали жертвами антикитайской дезинформации со стороны сепаратистов и движения Фалуньгун.

Власти Китая также отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называют лагеря, где содержатся представители этнических меньшинств, «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

В начале лета 2020 года бывший президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Европе первой страной, признавшей политику КНР в Синьцзяне по отношению к уйгурам геноцидом, стали Нидерланды.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.