В Диярбакыре на юго-востоке Турции белка охраняет кассу и золотые вещи на прилавке в одном из ювелирных магазинов города, сообщает Русская служба BBC.

Владелец Мехмет Юксель около трех месяцев назад спас бельчонка, когда у того погибла мать. Мужчина назвал нового друга Мемоджан и оставил его, чтобы подлечить травмированную лапку.

За это время предприниматель и грызун успели сдружиться. Мемоджан теперь не покидает магазин Юкселя, где честно отрабатывает свои орешки и ни на шаг не подпускает чужаков к кассе.

В свободное от охраны время бельчонок фотографируется с посетителями или играет с местной детворой.

Однако ювелир пообещал вернуть зверька в естественную среду обитания, как только заживет его рана.

Сегодня стало известно о том, что уральский зоолог Виталий Поляков обнаружил в лесах Курганской области белку-летягу. В пресс-релизе местной администрации подчеркивается, что последний раз этого редкого зверька, занесенного в региональную Красную книгу, в курганских лесах встречали в 2012 году.