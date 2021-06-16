КУЛЬТУРА
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Бельчонок Мемоджан подрабатывает охранником в ювелирном магазине
Необычная история дружбы владельца магазина драгоценных украшений и маленького грызуна превратилась в успешное деловое сотрудничество: белка охраняет золото от воров и не подпускает никого к кассе
Бельчонок Мемоджан подрабатывает охранником в ювелирном магазине
Фото: BBC / Others
16 июня 2021 г.

В Диярбакыре на юго-востоке Турции белка охраняет кассу и золотые вещи на прилавке в одном из ювелирных магазинов города, сообщает Русская служба BBC.

Владелец Мехмет Юксель около трех месяцев назад спас бельчонка, когда у того погибла мать. Мужчина назвал нового друга Мемоджан и оставил его, чтобы подлечить травмированную лапку.

За это время предприниматель и грызун успели сдружиться. Мемоджан теперь не покидает магазин Юкселя, где честно отрабатывает свои орешки и ни на шаг не подпускает чужаков к кассе.

В свободное от охраны время бельчонок фотографируется с посетителями или играет с местной детворой.

Однако ювелир пообещал вернуть зверька в естественную среду обитания, как только заживет его рана.

Сегодня стало известно о том, что уральский зоолог Виталий Поляков обнаружил в лесах Курганской области белку-летягу. В пресс-релизе местной администрации подчеркивается, что последний раз этого редкого зверька, занесенного в региональную Красную книгу, в курганских лесах встречали в 2012 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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