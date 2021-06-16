Спрос на элитное жилье в Лондоне среди богатых россиян весной 2021 года увеличился на 50%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank, выдержки из которого приводит РБК.

Аналитики отмечают стремительное восстановление спроса на элитную недвижимость в Великобритании со стороны ультрахайнетов (от англ. ultra high net worth individual – люди, размер чистых активов которых превышает $30 млн, включая недвижимость по основному месту жительства).

«Весной количество запросов на приобретение недвижимости в Лондоне выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном наши клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей», – сообщила региональный директор Knight Frank Марина Шалаева.

По ее словам, в связи с Brexit, пандемией и последовавшим за ней глобальным карантином активность на рынке элитного жилья снизилась, но сейчас российские миллионеры вновь с большим интересом покупают недвижимость в Туманном Альбионе.

Шалаева отметила, что британская столица остается перспективным и ликвидным направлением не только для жизни, но и инвестиций. Стоимость приобретаемой россиянами недвижимости стартует от £2 млн. В то же время застройщики готовы идти на уступки и предоставлять им скидки в размере 10–15%.

В марте этого года уже было зафиксировано несколько рекордов: местные банки одобрили почти 83 тыс. ипотечных кредитов – больше чем до пандемии (73 тыс. в феврале 2020-го). Число выданных займов побило исторический рекорд и достигло £11,8 млрд.

За год количество сделок с жильем в Британии достигло максимальной за десятилетие отметки – 1,06 млн на общую сумму £274,8 млрд.

В результате с марта по апрель 2021-го жилая недвижимость в стране подорожала на 2,1%. По прогнозам экспертов, к 2025 году цены на элитное жилье в Великобритании вырастут на 24%, в центре Лондона – на 25%.

Вместе с тем активность рынка привела к дефициту предложения. «Данные OnTheMarket показали, что в марте этого года в Англии и Уэльсе стало на четверть меньше доступных лотов, чем год назад. Ситуация обстоит особенно остро в тех частях страны, где был зафиксирован более высокий спрос из-за последовательных локдаунов, например, на юго-западе Англии», – заявили в Knight Frank.

Конкуренцию россиянам на британском рынке недвижимости составляют клиенты из Франции. По данным на октябрь 2020 года, крупнейшими покупателями элитных домов в Лондоне в пандемию стали именно французы: на них пришлось 11% таких сделок. Для сравнения, с января по сентябрь 2019-го на миллионеров из Франции приходилось лишь 2% сделок.

Прошлой весной аналитики компании сообщали, что российские миллионеры предпочитают вкладывать деньги в покупку жилья в Испании, США, Италии и Великобритании.