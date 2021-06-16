К профессиям, получающим самую высокую пенсию в России, относятся космонавты и летчики-испытатели, сообщил руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм». Для сравнения, средний размер пенсии за выслугу лет для космонавтов в 2016 году составлял 446,2 тыс. руб., в 2017 – 451,8 тыс. руб., в 2018 – 463,4 тыс. руб.

По словам Биезбардиса, люди, занимающиеся экстремальными видами деятельности и приносящие пользу человечеству, могут получать повышенную пенсию и имеют право на дополнительные выплаты.

Из данных Росстата следует, что в РФ наибольшие пенсии положены государственным гражданским служащим. По состоянию на 1 января средний размер пенсии госслужащих достиг 22 792 руб., при том что средний размер пенсии в целом составил 15 744 руб., а средний размер пенсии по старости – 16 790 руб.

Счетная палата сообщала, что средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января этого года составил 16 789 руб. Это на 911,58 руб. (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года. Индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января составила 6,3%. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера, как указывала Счетная палата, повысился на 1 032,25 руб. и составил на 1 января 17 535,98 руб.

Параметры индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам до 2024 года были закреплены в президентских поправках к пенсионной реформе. Ежегодное повышение предусматривается с 1 января каждого года. В 2022 году пенсии должны увеличить на 5,9%, в 2023-м – на 5,6%, в 2024-м – на 5,5%.

Ранее заместитель главы социального комитета Совета Федерации России Елена Бибикова назвала категории людей, обладающих правом на получение двух пенсий: подобная возможность есть у инвалидов и участников Второй мировой войны – они могут получать выплаты по старости и инвалидности. «В некоторых случаях две пенсии – военную и по старости – могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», – поясняла Бибикова.