Насилие остается стратегической целью РПК, подчеркивается в 420-страничном докладе, обнародованном главой немецкого МВД Хорстом Зеехофером и Федеральной службой защиты конституции Германии (BfV).

В документе говорится, что РПК по-прежнему является крупнейшей иностранной экстремистской группировкой, действующей в этой европейской стране. Данная террористическая организация способна прибегнуть к совершению актов насилия на территории ФРГ, если сочтет это необходимым, отмечается в документе.

Согласно докладу, в котором деятельности РПК отведено 12 страниц, численность террористической группировки в Германии составляет 14,5 тыс. человек. Также сообщается, что организация собрала для своих нужд $23,3 млн под видом пожертвований или с помощью вымогательства.

В документе также подчеркивается, что террористическая организация «промывает мозги» молодым людям в Германии и вербует новых членов с помощью социальных сетей.

Так, с 2013 года 290 человек выехали из ФРГ в Турцию, на север Ирака и Сирии, чтобы присоединиться к террористам РПК. 32 из них были убиты, еще 150 вернулись в Германию, говорится в отчете.

BfV – спецслужба внутреннего назначения, подчиняющаяся министерству внутренних дел Германии. Ее основные задачи – наблюдение за организациями, угрожающими «свободному и демократическому базовому правопорядку», и контрразведывательная деятельность.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с 1984 года, когда боевики РПК совершили первое террористическое преступление в Турции, и до марта 2020 года, от рук этой организации погибли 7,5 тыс. сотрудников сил безопасности Турции и 6,8 тыс. мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, РПК с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. В последние годы группировка пытается переложить ответственность за преступную деятельность на свои ответвления в регионе.