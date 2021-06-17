Предполагаемый двоюродный брат бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Андрей Медведев стал владельцем компании по выращиванию мидий «Сады моря», зарегистрированной в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Информацию подтвердил сам бизнесмен.

Медведев назвал бизнес зачаточным и сравнил его по масштабам с личным хозяйством. Компания, по его словам, имеет долги. По данным издания, в 2018 году «Сады моря» заявили о планах запустить крупнейший проект по выращиванию мидий в Краснодарском крае. Компания планировала разводить до 330 тонн мидий в год стоимостью около 60 млн рублей. Спустя год фирма получила право на договор пользования участком реки Шапсухо, впадающей в Черное море, на 20 лет.

В 2017 году ФБК выпустил расследование «Он вам не Димон» о дорогих объектах недвижимости, связанных с Медведевым. В ролике говорилось, что формально недвижимость записана на благотворительные фонды, которые, по утверждению сотрудников ФБК, Медведев контролирует через людей из своего окружения. В фильме говорилось, что двоюродный брат Медведева Андрей управляет агрокомплексом «Мансурово» в Курской области, расположенным вблизи усадьбы бывшего премьера.

С Андреем Медведевым также связывали компании «Сейм-Агро», «Мост-агро» и «Ключ-агро», занимающиеся выращиванием овощей и фруктов. Бизнесмен называл расследование ФБК «вымыслом и фольклором» и отказался комментировать свое предполагаемое родство с экс-премьером.