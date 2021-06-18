Парламент Черногории большинством голосов принял законопроект о признании геноцида в Сребренице в соседней Боснии и Герцеговине в 1995 году и наказании за его отрицание. «За» принятие соответствующего законопроекта проголосовали 55, «против» – 19 депутатов, 7 – воздержались от голосования. Документ подготовила Боснийская партия Черногории.

В резолюции парламент осудил геноцид в Сребренице, когда около 8000 мужчин и мальчиков-мусульман были казнены силами боснийских сербов.

В то же время за отрицание геноцида с поста министра юстиции и прав человека и меньшинств Черногории был снят Владимир Лепосавич. Отставки Лепосавича потребовал премьер-министр страны Здравко Кривокапич, это решение поддержали 43 депутата из 81.

Парламент также принял резолюцию о запрете отрицания геноцида в Сребренице. После принятия решения коалиция Демократический фронт объявила о бойкоте работы парламента и призвала к формированию новой правящей коалиции.

Один из депутатов от Боснийской партии Эрвин Ибрагимович, который внес законопроект в повестку дня парламента, сказал, что принятие документа является важным шагом на пути к примирению в Черногории.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) также характеризует события в Сребренице как геноцид. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН.