В Государственной думе продолжают голосовать за отсутствующих депутатов несмотря на то, что год назад спикер Вячеслав Володин говорил о том, что с этой практикой покончено, пишет «Медуза».

Схема вскрылась после смерти депутата Госдумы от «Единой России» Ларисы Шойгу – старшей сестры министра обороны Сергея Шойгу. Она умерла от последствий инсульта на фоне осложнений от коронавируса 10 июня.

Болезнь Шойгу протекала долго и тяжело, поэтому она никак не могла быть на думских заседаниях 8 и 9 июня. Однако в парламентской системе электронного голосования указано, что в эти дни женщина голосовала за рассматриваемые законопроекты.

Это уже не первый подобный случай: ранее «Открытые медиа» писали, что в январе с.г. в день смерти от коронавируса свой голос в электронной системе оставил депутат-коммунист Ваха Агаев, а в декабре 2020-го за два дня до смерти «голосовал» другой коммунист – Валентин Шурчанов, в то время подключенный к аппарату ИВЛ.

Источник «Медузы», близкий к руководству аппарата Госдумы, сообщил, что из-за пандемии коронавируса депутаты часто заседают в неполном составе, поэтому «ситуации с голосованием за отсутствующих могут возникнуть».

В марте 2020 года спикер Госдумы Вячеслав Володин разрешил депутатам старше 65 лет (15% парламентариев) и вообще всем депутатам, которые плохо себя чувствуют, переходить на удаленку. А весной 2021-го Володин потребовал, чтобы депутаты в возрасте перестали ходить на заседания и «использовали возможности видео-конференц-связи».

Именно с Володина, ранее заявившего, что за отсутствующих депутатов больше никто не голосует, и началась эта практика. В 2019 году голос спикера был отдан за законопроект о «суверенном интернете», в то время как сам он находился с рабочей поездкой в Саратове. В пресс-службе Госдумы это назвали случайностью и ошибкой.