ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В российской Госдуме «голосуют»  депутаты при смерти и на ИВЛ
Депутата нет, а голос его – есть. Странности в системе голосования в Госдуме обнаружили журналисты. О тайном использовании коллегами карточек тяжелобольных депутатов вновь заговорили после смерти Ларисы Шойгу
В российской Госдуме «голосуют»  депутаты при смерти и на ИВЛ
Лариса Шойгу / Фото: ТАСС / Others
18 июня 2021 г.

В Государственной думе продолжают голосовать за отсутствующих депутатов несмотря на то, что год назад спикер Вячеслав Володин говорил о том, что с этой практикой покончено, пишет «Медуза».

Схема вскрылась после смерти депутата Госдумы от «Единой России» Ларисы Шойгу – старшей сестры министра обороны Сергея Шойгу. Она умерла от последствий инсульта на фоне осложнений от коронавируса 10 июня.

Болезнь Шойгу протекала долго и тяжело, поэтому она никак не могла быть на думских заседаниях 8 и 9 июня. Однако в парламентской системе электронного голосования указано, что в эти дни женщина голосовала за рассматриваемые законопроекты.

Это уже не первый подобный случай: ранее «Открытые медиа» писали, что в январе с.г. в день смерти от коронавируса свой голос в электронной системе оставил депутат-коммунист Ваха Агаев, а в декабре 2020-го за два дня до смерти «голосовал» другой коммунист – Валентин Шурчанов, в то время подключенный к аппарату ИВЛ.

Источник «Медузы», близкий к руководству аппарата Госдумы, сообщил, что из-за пандемии коронавируса депутаты часто заседают в неполном составе, поэтому «ситуации с голосованием за отсутствующих могут возникнуть».

В марте 2020 года спикер Госдумы Вячеслав Володин разрешил депутатам старше 65 лет (15% парламентариев) и вообще всем депутатам, которые плохо себя чувствуют, переходить на удаленку. А весной 2021-го Володин потребовал, чтобы депутаты в возрасте перестали ходить на заседания и «использовали возможности видео-конференц-связи».

Именно с Володина, ранее заявившего, что за отсутствующих депутатов больше никто не голосует, и началась эта практика. В 2019 году голос спикера был отдан за законопроект о «суверенном интернете», в то время как сам он находился с рабочей поездкой в Саратове. В пресс-службе Госдумы это назвали случайностью и ошибкой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us