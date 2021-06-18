Почти у 90% новых пациентов с коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм, сообщил 18 июня мэр Сергей Собянин. По его словам, чтобы противостоять этой разновидности COVID-19 у человека должно быть вдвое больше антител, чем нужно при уханьской версии вируса.

«Последние данные, которые мы получили, – 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным, – сказал Собянин. – Это индийский штамм».

Он более агрессивный и быстрее распространяется, отметил политик. «По сути дела, мы заново начинаем проходить эту историю [с пандемией коронавируса], причем с более тяжелыми последствиями», – констатировал Собянин.

Именно с этим связан большой рост заболеваемости и госпитализаций в столице, считает мэр. «Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19 и еле-еле успеваем», – сказал он.

Именно молодежь, как наиболее активная часть населения, распространяет индийский штамм коронавируса в России. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

По словам Пшеничной, новый всплеск коронавируса возник из-за того, что многие люди игнорируют меры профилактики. «Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения – молодежь – его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», – сказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии.

Пшеничная подчеркнула, что молодые люди переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме, поэтому они продолжают социализироваться, несмотря на респираторные симптомы.

О появлении в Москве измененного индийского штамма 16 июня сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Тогда же он рассказал, что, согласно лабораторным исследованиям, вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокие показатели эффективности против этого штамма. По словам Гинцбурга, что касается эффективности препарата в лабораторных условиях, «есть снижение в 1,4–2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов». Глава центра добавил, что такой показатель вроде как «совсем не критичен».