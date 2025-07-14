Президент Ирана Масуд Пезешкиан едва не погиб в результате ракетного удара Израиля 15 июня, получив лишь легкие ранения, пишет иранский портал Fars. По словам источников издания, атака была направлена на высшее руководство страны и имела целью его физическое устранение.

Официального подтверждения этой информации от Тегерана пока не было.

Новости о якобы попытке покушения на Пезешкиана подтверждает и Al Jazeera со ссылкой на свои источники. По их словам, Израиль пытался в первые же дни атаки обезглавить не только военное, но и политическое руководство страны.

«Израиль заплатит за это», — подчеркнул неназванный собеседник канала.

По данным СМИ, удар произошел около полудня 15 июня во время заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана. В подземном помещении правительственного комплекса в западном Тегеране находились президент, главы законодательной и судебной властей, а также другие высокопоставленные чиновники.

По данным Fars, шесть ракет поразили входы и выходы здания, заблокировав пути эвакуации и перекрыв поступление воздуха. Электроснабжение было прервано, однако президент и другие участники встречи сумели выбраться через аварийный люк. Пезешкиан при эвакуации получил незначительное ранение ноги, уточняет агентство.

Издание также сообщает, что власти начали расследование возможной утечки разведданных, указывая на высокую точность израильской атаки.

Ранее, в интервью американскому медиадеятелю Такеру Карлсону, Пезешкиан подтвердил попытку покушения: «Да, они пытались… но у них не получилось. Это был не Вашингтон. Это был Израиль».

Попытка устранить высшее иранское руководство произошла за два дня до намеченных переговоров между Ираном и США по ядерной программе, которые в итоге были сорваны. За два дня до этого, 13 июня, Израиль начал серию ударов по Ирану, уничтожив высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков.

В ответ Иран обрушил на Израиль ракеты и беспилотники, атаковав объекты военной и разведывательной инфраструктуры. В ходе конфликта, по данным иранского Минздрава, погибли 1060 человек в Иране. В Израиле, по официальным данным, погибли 28 человек. Конфликт прекратился только после вмешательства США и заключения перемирия.



