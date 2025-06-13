ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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МАГАТЭ фиксирует выброс радиации на ядерном объекте Ирана
Тегеран отрицает утечку, глава агентства Гросси призывает не атаковать ядерные объекты
МАГАТЭ фиксирует выброс радиации на ядерном объекте Ирана
/ Reuters
13 июня 2025 г.

После ночных авиаударов Израиля по иранскому ядерному комплексу в Натанзе зафиксирован внутренний выброс альфа-радиации. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, подчеркнув, что уровень радиации за пределами объекта остается прежним и угрозы для населения нет. «Тип загрязнения можно контролировать с помощью защитных мер», — уточнил он.

Глава иранской атомной организации Мохаммад Ислами, в свою очередь, утверждает, что серьезного ущерба нет. По его словам, «удар пришелся по поверхности» и «не вызвал утечек радиации, способных вызвать беспокойство». Представитель местных властей провинции Исфахан также сообщил об отсутствии признаков заражения.

Тем не менее, Гросси вновь заявил, что любые атаки на ядерные объекты недопустимы: «Они угрожают не только безопасности конкретного региона, но и глобальной стабильности». Его слова процитировала пресс-служба ООН.

Тем временем иранская армия пообещала ответить на удары. Новый командующий Революционной гвардией Мохаммад Пакпур пригрозил «раскрыть адские врата» в ответ на гибель генерала Хоссейна Салами. В результате массированных ударов, начавшихся в ночь на 13 июня, были убиты около 20 ключевых военных и ученых, вовлеченных в ядерную программу.

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