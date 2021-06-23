Министерство обороны Шри-Ланки начало расследование после того, как в соцсетях появились сообщения о том, что солдаты заставляли мусульман становиться на колени на улицах в качестве наказания за нарушение режима самоизоляции.

«Расследование военной полиции началось после того, как некоторые фотографии, на которых запечатлен момент злоупотребления военными силой в районе Эравур, стали вирусными», - говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошел в городе Эравур, примерно в 300 км к востоку от столицы Коломбо, сообщает агентство AFP. Вооруженные солдаты приказали нескольким мусульманам держать руки верх, стоя на коленях прямо на дороге.

Пострадавшие, которые первоначально направлялись в ресторан за едой, заявили, что они считают этот приказ унижением чести и достоинства, в то время как официальные лица признали: армия не имеет права применять такие наказания.

В Минобороны сообщили, что ответственный офицер был уволен, а солдатам было приказано покинуть город.

«В армии применяются строжайшие дисциплинарные меры в отношении всех военнослужащих, позволяющих себе слишком многое», – добавили представители военного ведомства. Сама ситуация оценивается экспертами как редкая: нечасто армия Шри-Ланки готова провести расследование злоупотреблений в собственных рядах.

В Шри-Ланке на целый месяц введен строгий карантин, который, по мнению властей, должен сдержать третью волну пандемии COVID-19. Число смертей от вируса увеличилось более чем в четыре раза – до 2531 человек с начала очередной вспышки в середине апреля.

Армия, которую ранее обвиняли в военных преступлениях в ходе многолетней тамильской сепаратистской войны, закончившейся в 2009 году, была привлечена для помощи полиции и органам здравоохранения в контроле за соблюдением коронавирусных ограничений.