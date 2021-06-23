Два миллиона квадратных километров ледяных пустошей и безжизненных скал. 56 тысяч настолько суровых людей, что не только выживают в этих условиях, но и шаг за шагом отвоевывают собственную независимость. Причем делают это совершенно мирно, в лучших европейских демократических традициях. Самое ироничное название на карте планеты. Наконец, одна из немногих территорий, где люди не смогли закрепиться ни с первого, ни со второго раза.

Сложная родословная

Сегодня Гренландия, несмотря на ничтожную долю в населении и экономике планеты, вновь находится в центре внимания. Возможно, она впервые настолько интересна другим странам, так как может изменить многие геополитические расклады.

В этом плане у нее богатый опыт. Даже если не брать сложную пятитысячелетнюю историю освоения, в одном только прошлом веке этот остров несколько раз умудрился сыграть ключевую роль в международной повестке. Сперва в 1912 году, когда отколовшийся отсюда айсберг потопил «Титаник». Затем в 1940-е, когда благодаря удаленности от оккупированной Германией Дании остров получил фактическую независимость и стал плацдармом для размещения баз американских ВВС.

В разгар холодной войны, 21 января 1968 года, один из расположенных там стратегических бомбардировщиков В-52 потерпел катастрофу в районе авиабазы Туле. Самолет упал на лед залива Северной звезды примерно в 11 км от взлетно-посадочной полосы. В запалах термоядерных зарядов сдетонировало обычное взрывчатое вещество, но, к счастью, сами бомбы не взорвались. Последствия такого взрыва могли бы иметь не только военно-политические, но и геолого-климатические последствия, поэтому авария во многом отрезвила американское военное руководство, операция по устранению последствий аварии стала одной из крупнейших для своего времени, а слухи о том, что одну бомбу так и не нашли, до сих пор бередят умы конспирологов.

Все это время Гренландия шла уверенным курсом к обретению формальной политической независимости. В 1953 году она перестала быть датской колонией. Два десятилетия спустя она вступила в европейские сообщества, в 1982 году вышла, причем и то, и другое сделала в результате референдума. Наконец, в 2009 году принятый после долгих переговоров пакет законов Дании еще сильнее расширил автономию острова, утвердив его формально равноправный статус по отношению к остальной стране и с отдельно прописанным правом на самоопределение. Которым его жители и решили воспользоваться в июне 2021 года.

В сердце шторма

Вся эта предыстория необходима для лучшего понимания текущего расклада сил вокруг Гренландии накануне вероятной в ближайшие десятилетия войны за ресурсы Арктики. И в первую очередь среди ее потенциальных участников стоит рассмотреть США, так как их базы по-прежнему присутствуют на острове, а еще два года назад тогдашний президент Дональд Трамп собирался купить остров у Дании, ссылаясь на опыт прошлых приобретений. Правда, это вызвало лишь очередной дипломатический скандал.

Представитель Консервативной народной партии по делам Гренландии Расмус Ярлов написал тогда:

«Без каких-либо причин Трамп думает, что автономная часть нашей страны может быть выставлена на продажу. Затем оскорбительным образом отменяет визит, к которому все готовились. А части США продаются? Аляска?»

Все обошлось сорванным визитом американской делегации в Данию, а уже нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос датских журналистов, однозначно закрыл вопрос:

«Я концентрируюсь на том, чтобы смотреть вперед, и короткий ответ – нет».

Но это лишь начало истории. Накануне очередного арктического саммита премьер-министра Дании и министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг высказались за реализацию исландской модели организации безопасности вокруг острова. Фактически это означает присутствие собственной минимальной береговой охраны, а серьезную защиту обеспечивают ВМФ и ВВС США. Разумеется, в обмен за лояльность и доступ к плацдармам. Все это было мотивировано российской угрозой.

Ответ последовал молниеносный: «Россию обвиняют в милитаризации Арктики, ссылаясь на то, что она развивает старые базы и строит новые. Однако вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ России», – заявил посол России в Копенгагене, подчеркнув, что Россия «никогда не претендовала и не будет претендовать на всю Арктику».

При этом Дания была обвинена в отказе «нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения». Чтобы не оставлять ни малейших сомнений в серьезности российских намерений, посол резюмировал: «В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям».

Бывший контр-адмирал датских вооруженных сил Торбен Эртинг Йоргенсен и вовсе охарактеризовал высказывание Пеле Броберга об «исландской модели» как «невежливое, бестактное и опасное». «В худшем случае подобные заявления могут заставить Россию действовать оппортунистически. А в этом россияне – чемпионы мира», – заявил он.

Новый расклад?

Все это самым радикальным образом повлияло на расстановку сил накануне референдума о независимости Гренландии. До сих пор это была красивая история про самоопределение маленького, но гордого народа, населяющего самый большой остров мира, и все вписывалось в гуманистические европейские тренды. Даже красивую дату подобрали: ровно 300 лет с начала датского владычества. Теперь же речь идет о скорости и времени подлета ядерных ракет и стратегических бомбардировщиков, а также фактической капитуляции самой Дании, теряющей свою миротворческую роль в регионе.

До сих пор опросы свидетельствовали о крайне высокой вероятности отделения острова по итогам референдума, но его жители явно не подписывались на то, чтобы оказаться под прицелом стратегических ядерных вооружений и в центре международной напряженности. Фактически сейчас перед местными инуитами, составляющими 90 процентов населения острова, стоит вопрос, хотят ли они оказаться в положении Кубы образца 1961 года или Крыма-2014.

Последнее сравнение будет наиболее точным, так как географически Гренландия занимает примерно такое же положение в акватории Ледовитого океана, как Крым – в Черном море. Американская авиабаза в Туле играет важную роль, но все же ограничена в своих возможностях. Пока что американцы скованы в своих действиях необходимостью договариваться с сугубо мирным Копенгагеном. И такое положение устраивает все стороны геополитического конфликта, кроме, разумеется, самих США.

Китай на заднем дворе

И в этом плане свою роль может сыграть еще одна великая держава, не считающаяся арктической, но очень стремящаяся получить этот статус. Назвав себя «ближнеарктической» силой, Китай наращивает не только основные рода войск, но и ледокольный флот с явно долгоиграющими планами.

После провала плана купить датскую военно-морскую базу в 2016 году они начали «заходить» на остров с другой стороны, предложив свои услуги в строительстве трех крупных аэропортов и всей необходимой для развития Гренландии инфраструктуры. США и Дания выразили свою обеспокоенность, а спикер по вопросам внешней политики главной партии Венстре в коалиционном правительстве Дании Майкл Ааструп Йенсен высказался и вовсе радикально: «Мы не хотим коммунистической диктатуры на нашем собственном заднем дворе».

Проблема лишь в том, что за три столетия своего владычества Дания не спешила вкладываться в развитие острова, да и американцы со своей базой не принесли его жителям процветания. А теперь исправить эту ошибку предлагает страна с другого конца Земного шара и делает это в своем стиле. В том же 2016 году Шанхай и одна из четырех коммун Гренландии Куяллек подписали соглашение об открытии постоянной конфуцианской школы в крупнейшем поселении Какарток. Затем Поднебесная выразила готовность вложиться в образование всего населения острова.

После этого неудивительно, что местные инуиты относятся к китайцам с куда большим доверием, чем к европейцам. Не столько из-за принадлежности к одной монголоидной расе, сколько по причине того, что остальные стороны уже имели достаточно поводов показать себя, а тут появился хотя бы шанс на перемены к лучшему. А так как гренландцы привыкли решать все важные вопросы на референдумах, результат может оказаться совсем не в пользу бывших колониальных хозяев.

Гренландцы понимают, что у них не появится больше работы, так как Китай привык все делать своими силами. Но им это и не нужно, им нужны большие деньги и современная инфраструктура. Что нужно китайцам, тоже понятно. Помимо плацдарма для геополитической экспансии, они нуждаются в ресурсах. А остров обладает богатыми месторождениями урана, цинка, свинца, меди, никеля, железа, молибдена, тория, хрома, золота, серебра, каменного угля, криолита, а также нефти и газа. Их освоение уже началось, но пока аккуратное, совместными предприятиями с Австралией и другими странами.

Империя наносит ответный удар

Разумеется, США не могли оставить это без ответа и предприняли ряд превентивных мер. На минувших выборах 6 апреля 2021 года победу одержала партия «Народное сообщество» (Inuit Ataqatigiit), обогнав социал-демократическую партию «Вперед» (Siumut), возглавлявшую все правительства с 1979 года с небольшим перерывом в начале десятых. Если победителям удастся сформировать коалицию, под угрозой окажется проект разработки ураново-неодимового месторождения. Кванефьель получил предварительное одобрение парламента благодаря поддержке со стороны Siumut. Упор делается на экологию, со многочисленными апелляциями на печальный опыт маленькой радиационной катастрофы полувековой давности и угрожающие темпы таяния ледникового щита острова.

За год до этого Госдепартамент выделил 12,1 млн долларов на совместные проекты в сфере туризма, добычи полезных ископаемых и образования в Гренландии. Со своей стороны Евросоюз вложил в «правильное» образование жителей острова 216 миллионов евро в период с 2014 по 2020 год. В июне 2020 года вновь заработало консульство США в Нууке, закрытое с 1953 года, а затем Госдеп назначил координатора по Арктике, в задачу которого входит развитие отношений с Гренландией.

На фоне последних высказываний о возможном расширении роли США в обеспечении безопасности острова все это означает не просто новый виток напряженности, а выход на новый уровень. В сложившейся геополитической конфигурации перед жителями Гренландии стоит действительно непростой выбор. Либо привычный колониальный статус со стороны американо-европейской коалиции с сопутствующей угрозой со стороны России, либо торговая экспансия Китая.

Канада, Великобритания и Австралия, будучи традиционными военными союзниками США, демонстрируют сугубо мирные намерения и настроены на торговлю, но вряд ли их действия пойдут вразрез с интересами старшего брата.

И по какому бы сценарию ни развивался арктический конфликт в ближайшие десятилетия, он откроет новую, самую интересную главу в многотысячелетней биографии этого острова.