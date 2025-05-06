ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Мерц заступает на пост канцлера Германии
Бундестаг 6 мая проголосует за кандидатуру Фридриха Мерца — нет сомнений, что уже сегодня политик заступит на должность канцлера
Мерц заступает на пост канцлера Германии
Глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц / Reuters
6 мая 2025 г.

Фридрих Мерц 6 мая должен официально вступить в должность канцлера Германии спустя 70 дней после победы блока ХДС/ХСС на февральских выборах. Рано утром в Бундестаге собрались все 630 депутатов, чтобы проголосовать за кандидатуру Мерца. 

Для победы Мерцу нужно получить больше половины голосов — то есть заручиться поддержкой 316 депутатов. У блока ХДС/ХСС плюс Социал-демократов (СДПГ) в парламенте 320 мест, потому проблем с победой у Мерца возникнуть не должно. 

На посту канцлера он сменит социал-демократа Олафа Шольца, коалиция которого развалилась еще в ноябре, оставив страну без руководства на фоне энергетического кризиса, экономической рецессии и раскола в отношениях с США.

Голосование в бундестаге формально открывает новую эпоху — сам Мерц ни разу не занимал государственных постов, проиграв борьбу за лидерство в ХДС Ангеле Меркель еще в 2002 году. После десяти лет в частном секторе (он, в частности, успел поруководить немецким подразделением инвестфонда BlackRock), Мерц вернулся в политику — и теперь готовится возглавить страну в непростой момент.

Мерц обещает резкий поворот вправо: сокращение налогов на бизнес, снижение цен на энергию, рост оборонных расходов и жесткую миграционную политику. Еще в феврале он провел в Бундестаге антимиграционную резолюцию с поддержкой крайне правой «‎Альтернативы для Германии» (‎АдГ), чем нарушил негласный запрет на сотрудничество с ультраправыми. Это усилило обе радикальные силы — и левые, и правые получили больше голосов на выборах 23 февраля, чем прогнозировали аналитики.

СМИ называют Мерца «темной лошадкой», поскольку никто доподлинно не знает, чего ожидать от нового канцлера. Экономисты сомневаются в его стратегии: во время кампании он исключал любые послабления налоговой дисциплины, но теперь сам добился крупнейшего бюджетного пакета для армии и инфраструктуры на 500 млрд евро. Останется ли это временным маневром или станет курсом — неизвестно.

Кабинет министров почти полностью обновлен: лишь глава Минобороны Борис Писториус сохранил пост. Остальные — новые лица, преимущественно с опытом в частном секторе. Главная задача Мерца уже сегодня — восстановить доверие граждан. На фоне разочарования в «традиционных» партиях АдГ продолжает укрепляться: в апреле ультраправые возглавили политический рейтинг Германии.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us