Фридрих Мерц 6 мая должен официально вступить в должность канцлера Германии спустя 70 дней после победы блока ХДС/ХСС на февральских выборах. Рано утром в Бундестаге собрались все 630 депутатов, чтобы проголосовать за кандидатуру Мерца.

Для победы Мерцу нужно получить больше половины голосов — то есть заручиться поддержкой 316 депутатов. У блока ХДС/ХСС плюс Социал-демократов (СДПГ) в парламенте 320 мест, потому проблем с победой у Мерца возникнуть не должно.

На посту канцлера он сменит социал-демократа Олафа Шольца, коалиция которого развалилась еще в ноябре, оставив страну без руководства на фоне энергетического кризиса, экономической рецессии и раскола в отношениях с США.

Голосование в бундестаге формально открывает новую эпоху — сам Мерц ни разу не занимал государственных постов, проиграв борьбу за лидерство в ХДС Ангеле Меркель еще в 2002 году. После десяти лет в частном секторе (он, в частности, успел поруководить немецким подразделением инвестфонда BlackRock), Мерц вернулся в политику — и теперь готовится возглавить страну в непростой момент.

Мерц обещает резкий поворот вправо: сокращение налогов на бизнес, снижение цен на энергию, рост оборонных расходов и жесткую миграционную политику. Еще в феврале он провел в Бундестаге антимиграционную резолюцию с поддержкой крайне правой «‎Альтернативы для Германии» (‎АдГ), чем нарушил негласный запрет на сотрудничество с ультраправыми. Это усилило обе радикальные силы — и левые, и правые получили больше голосов на выборах 23 февраля, чем прогнозировали аналитики.

СМИ называют Мерца «темной лошадкой», поскольку никто доподлинно не знает, чего ожидать от нового канцлера. Экономисты сомневаются в его стратегии: во время кампании он исключал любые послабления налоговой дисциплины, но теперь сам добился крупнейшего бюджетного пакета для армии и инфраструктуры на 500 млрд евро. Останется ли это временным маневром или станет курсом — неизвестно.

Кабинет министров почти полностью обновлен: лишь глава Минобороны Борис Писториус сохранил пост. Остальные — новые лица, преимущественно с опытом в частном секторе. Главная задача Мерца уже сегодня — восстановить доверие граждан. На фоне разочарования в «традиционных» партиях АдГ продолжает укрепляться: в апреле ультраправые возглавили политический рейтинг Германии.



