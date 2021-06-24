Около 80 сирийских неправительственных организаций (НПО) призвали Совбез ООН продлить разрешение на доставку гуманитарной помощи в подконтрольные оппозиции северо-западные районы Сирии. Об этом сообщает портал Middle East Eye.

Обращение НПО было опубликовано после того, как Россия пригрозила наложить вето на продление действия единственного оставшегося установленного ООН коридора, по которому гуманитарная помощь поступает на северо-запад Сирии из Турции.

«Мы добавляем наш голос как сирийских НПО к голосам наших международных партнеров и к призыву, коллективно изданному главой агентств ООН, работающих в Сирии, чтобы подтвердить: альтернативы трансграничной помощи для людей, живущих на северо-западе Сирии, нет», – говорится в коллективном заявлении.

Вопрос о продлении трансграничных гуманитарных операций на северо-западе Сирии обсуждается в Совете Безопасности ООН. Россия еще в феврале дала понять, что будет выступать за закрытие последнего оставшегося погранперехода Баб-эль-Хава, когда этот вопрос будет вынесен на голосование накануне истечения действия предыдущей резолюции СБ 10 июля.

23 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Совету Безопасности с просьбой возобновить трансграничную помощь раздираемой гражданской войной Сирии еще на год, предупредив, что невыполнение этого требования будет иметь разрушительные последствия для миллионов людей.

«Неспособность продлить мандат Совета будет иметь ужасные последствия», – сказал Гутерриш.

Совбез ООН впервые санкционировал операцию по оказанию трансграничной помощи Сирии в 2014 году в четырех точках. В прошлом году он ограничил доступ к единственному пропускному пункту из Турции, который ведет к удерживаемой повстанцами территории на северо-западе Сирии из-за сопротивления России и Китая обновлению всех четырех пунктов.

Российские власти поставили под сомнение важность трансграничной операции по оказанию помощи, утверждая, что она может быть доставлена на север Сирии только через Дамаск.

Посол России в ООН Василий Небензя заявил в Совбезе, что операция по оказанию помощи нарушила суверенитет и территориальную целостность Сирии и что Москва одобрила операцию только в 2014 году, потому что Сирию «раздирали террористы». По его словам, теперь, когда большая часть территории Сирии «освобождена», трансграничная операция по оказанию помощи «является просто анахронизмом».