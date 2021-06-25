2021 год был включен ЮНЕСКО в годовщину празднования 700-летия со дня смерти Юнуса Эмре – выдающегося турецкого поэта и суфия, жившего в XIII веке. По случаю этого события президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал циркуляр и объявил 2021 год годом турецкого языка и Юнуса Эмре.

По словам Эрдогана, Юнус Эмре в своих стихах, которые посвящены гуманизму, братству, миру и терпимости, на чистейшем турецком языке обращался ко всему человечеству, независимо от религии, языка или расы.

По мнению президента Турции, выдающийся поэт далеко опередил свое время, внеся огромный вклад в развитие мирового гуманизма, объединяя людей вокруг общих смыслов и ценностей.

Выдающийся поэт

Юнус Эмре – одна из самых ярких и выдающихся фигур в истории турецкой литературы, поэт, который оставил неизгладимый след в памяти своего народа.

О жизни Юнуса Эмре известно немногое – в основу его биографии легли легенды, автобиографические намеки и аналогии из его произведений. Однако мы знаем, что родился поэт в 1240 году в селении Сарыкёй под Эскишехиром, был странствующим дервишем, созерцателем и поэтом, стихи которого наполнены скрытыми смыслами и назиданиями. Юнус Эмре один из первых стал использовать в стихосложении разговорный тюркский язык (старотурецкий или анатолийский), а не персидский или арабский, которые использовались повсеместно.

Язык поэта был всем понятен и прост, поэтому произведения, созданные на нем, с легкостью усваивались народом и передавались из поколения в поколение из уст в уста, увековечив память Юнуса Эмре в истории.

Одними из самых значимых творений Юнуса Эмре по праву считаются собрание его стихов «Диван», в котором автор обращается к добродетели человеческой, и «назидательное послание» – Risâletü'n-Nushiyye, где поэт поделился советами по самопознанию и изложил свои морально-этические и философские взгляды.

Умер Юнус Эмре в 1320 году. После смерти он снискал огромное признание, войдя в историю не только как один из ведущих представителей суфизма, но и как поэт, заложивший основу турецкого стихосложения.

Юнус Эмре по праву считается одним из самых крупных знатоков турецкого языка, который в своих произведениях сумел продемонстрировать всю его силу.

Значение деятельности Юнуса Эмре для турецкого языка, литературы и идентичности

Не одно тысячелетие умы философов и языковедов пытаются разгадать связь мысли и языка, который неразрывно связан с культурой и национальной идентичностью человека.

Именно язык формирует наш образ мыслей, менталитет, мировоззрение, систему ценностей и социальные отношения. Через язык мы воспринимаем и усваиваем культуру, к которой относимся и принадлежим, а также передаем социальный опыт другим поколениям.

Очевидно, что национальная, культурная и этническая идентичность имеет непосредственное отношение к языку, поскольку именно он является одним из главных условий существования этноса.

В этом свете сложно переоценить значение влияния поэзии турецкого поэта Юнуса Эмре на турецкий язык и культуру в целом.

Ценность поэзии Юнуса Эмре заключается в том, что он стал одним из первых, кто положил начало поэзии на турецком языке, и простым народным языком сумел передать сложные философские идеи и мысли.

В своих произведениях Юнус Эмре призывал к общечеловеческим ценностям, гуманизму, к любви и единству и выступал против любой дискриминации, основанной будь то на расе, религии или языке.

На протяжении столетий произведения Юнуса Эмре рассматривались как классический пример турецкой поэзии и литературы, которые сохранили и пронесли турецкий язык через поколения.

Сегодня, когда популяризируется поп-культура, стираются языковые границы и происходит искусственное привнесение культуры одного общества в другое, защита и сохранение родного языка становится важной миссией любого общества.

По заявлению президента Турции, «Нашим главным фронтом сопротивления культурному империализму будет прежде всего защита нашего языка», – заявил президент Эрдоган.

«Родину сначала защищает ее язык, затем ее армия. Вот почему мы должны крепко оберегать наш турецкий язык», – пояснил он.

Именно по этой причине сохранение турецкого языка, культуры и идентичности становится одной из приоритетных целей государства, а поэтическое и литературное наследие Юнуса Эмре – хорошей основой для этого.

Институт имени Юнуса Эмре

По инициативе правительства Турции, в 2007 году был создан Институт Юнуса Эмре – турецкая государственная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на популяризацию турецкого языка и культуры, а также на улучшение репутации Турции в мире.

Институт Юнуса Эмре имеет свои представительства в более 50 странах по всему миру, и в дополнение к обучению турецкому языку иностранцев осуществляет в том числе культурную, художественную и научную деятельность.

Институт Юнуса Эмре, как инструмент культурной дипломатии, стремится нести свою важную миссию, увеличивая количество культурных центров по всему миру. Так, к 2023 году, к 100-летию основания Турецкой Республики, планируется открыть 100 таких центров, где с помощью мероприятий и межкультурных взаимодействий, Турция сможет раскрыть и показать все многообразие культуры и богатство турецкого языка.

В 2012 году было подписано двухстороннее соглашение между Россией и Турцией, согласно которому страны должны были открыть свои культурные центры в столицах друг друга. Представительство Российского культурного центра открылось в Анкаре в 2014 году, а культурный центр имени Юнуса Эмре в Москве – в 2018 году.

При этом в Казани Центр изучения Турции – совместный проект Казанского Федерального университета и Института Юнуса Эмре, был образован в 2012 году, еще до подписания соглашения между Анкарой и Москвой. Благодаря усилиям научно-образовательного и культурного центров, миссия которого – комплексное изучение Турции, через язык, искусство, историю и культуру – проводятся конференции и съезды тюркологов, симпозиумы и встречи студентов вузов с турецкими научными деятелями, совместные выставки художественных работ, а также вечера поэзии и литературы.

Безусловно, благодаря таким деятелям, как Юнус Эмре, поэзия которого была пронизана гуманизмом, общечеловеческими ценностями, необходимостью всеобщего единства и любовью к родному языку, Турция имеет основательную культурную и национальную идентичность.