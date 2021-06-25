Непривитые россияне, решившие вернуть купленные ранее путевки на курорты Краснодарского края, могут потерять до 80% средств. Ситуация к форс-мажору не относится – ведь туристы сами сделали свой выбор в пользу отказа от вакцины, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Пресс-секретарь союза Ирина Тюрина подтвердила, что в случае подачи заявки на аннулирование тура в Краснодарский край турист может получить не всю сумму. По сути, такое желание непривитого туриста будет считаться расторжением договора с туроператором по его собственной инициативе, а значит, повлечет за собой штрафные санкции.

Тюрина подчеркнула, что нынешний запрет заселяться в отели невакцинированным не будет приравнен к форс-мажорным обстоятельствам, так как «по факту туристу предлагают выбор».

Об этом говорит и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, потери непривитых туристов будут определяться условиями их договора с туроператором и могут составить до 80%.

Глава АТОР при этом призвала людей не сдавать путевки прямо сейчас: «Документа так никто и не видел. <…> мы пока туристам говорим подождать с аннуляцией, потому что, может быть, будет какое-то смягчение порядка», – пояснила Ломидзе.

Она также добавила, что АТОР уже предложила властям региона ввести порядок заселения туристов по аналогии с зарубежными государствами: «либо ПЦР, либо прививка, безальтернативно нет нигде».

23 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал новое ужесточение эпидемиологических мер: с 1 июля гостиницы региона смогут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа мера будет ужесточена – ПЦР-тест больше не будет приниматься, и гости смогут заселиться в отели только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

В РСТ уже назвали решение губернатора «срывом летнего сезона». «Многие просто не успеют к этому сроку получить обе порции вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идет на неделю-две вперед. Сезон, который обещал быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма, сейчас реально срывается», – заявила Тюрина.