В Армении состоялись досрочные парламентские выборы. По их итогам с большим перевесом победила партия действующего премьера Никола Пашиняна. На счету «Гражданского договора» больше половины голосов (53,92%), а это значит, что формировать правительство он может без оглядки на партнеров по коалиции. Ближайший конкурент Пашиняна и блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения», к удивлению рейтинговых агентств, получил около 21,04%. Еле-еле в парламент пробралась группа другого бывшего президента Сержа Саргсяна под названием «Честь имею». Таким образом, править по-прежнему будет Пашинян, а люди Кочаряна и Саргсяна уйдут в оппозицию.

Для Пашиняна победа – это большой кредит доверия. Ведь еще вчера его обвиняли в предательстве, в том, что он продался Джорджу Соросу, и самое главное – проиграл Вторую Карабахскую войну. Именно на этом козыре пытались выехать Кочарян и свергнутый Пашиняном Серж Саргсян. Последние два политика у армян ассоциируются с победой в Первой Карабахской войне и завоеванием территорий Азербайджана. Но, как и в футболе, победу определяет не то, кто красиво исполнял штрафные и сколько ударов нанес по воротам, а счет на табло. А он явно в пользу Пашиняна.

Почему же армянское население решило выбрать блок Пашиняна? Скорее всего, потому что Кочарян и Саргсян, даже если они и лучше воевали в Карабахе, ассоциируются у населения с коррупцией, с загнившей элитой, с непотизмом. Выросшее за 30 лет новое армянское поколение не хочет возвращаться назад. Если при Пашиняне и нет большого прогресса, на него есть хоть какая-то надежда. А Кочарян и Саргсян – заезженная пластинка. Им нечего предложить, кроме как продолжения конфликта с Азербайджаном и нагнетания экономически невыгодной для Армении напряженности в регионе.

Кого-то может и удивить, а какую надежду может дать Пашинян после того, как он потерял Карабах? На самом деле, все довольно просто. В отличие от Кочаряна, Саргсяна и других реваншистов, грозящих вернуть Гадрут и Шушу, Пашинян подписал меморандум о перемирии с Азербайджаном и даже если и не готов его соблюдать, но вынужден, ибо рядом стоит подпись руководителя страны-союзника по ОДКБ и ЕАС. Это трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года открывает транспортные коммуникации в регионе и выводит Армению из блокады, в которую ее вогнал карабахский клан Кочаряна и Саргсяна. Ереван получает альтернативный транспортный маршрут в Россию через Зангезурский коридор. Кроме того, соглашение предполагает разблокировку границ с Турцией. Последняя может стать выгодным торговым партнером Армении как в плане экспорта, так и импорта, а также источником инвестиций.

Так что, чем больше Пашинян будет выполнять трехстороннюю сделку, тем лучше будет для экономики Армении и тем больше армяне будут убеждаться в том, что 20 июня сделали правильный выбор. Победа «Гражданского договора» в Армении устраивает не только ее население, но и внешние силы. США и Европа традиционно поддерживают бархатные революции, поэтому «соросовец» Пашинян для них куда удобнее (особенно при демократе Джо Байдене), чем «агент Кремля» Кочарян. По тем же причинам, кажется, итоги выборов для России не самые лучшие. Но если учесть, что при Пашиняне есть шанс на продолжение мирного процесса с Азербайджаном, то лидер «Гражданского договора» для Кремля на нынешнем этапе карабахского урегулирования может оказаться удобнее, чем старая советская номенклатура в лице Кочаряна. Если бы к власти по итогам выборов пришел «свой» Кочарян и начал бы военные провокации, Москва, во-первых, оказалась бы перед выбором между Баку и Ереваном, что нежелательно, а во-вторых, могла бы теоретически быть втянута в военную эскалацию.

В одном из интервью Кочарян прямо говорил, что он в случае избрания будет добиваться возврата Шушы и Гадрута, освобожденных азербайджанскими ВС в ходе 44-дневной войны. «Уверен, что путем переговоров мы сможем восстановить территорию Карабаха хотя бы в пределах бывшей НКАО», – отмечал экс-президент Армении. Имея тесные связи с армянами Карабаха, Кочарян мог бы придумать хитрую схему провоцирования военного конфликта между российскими миротворцами и азербайджанской армией, в который могла бы быть втянута и натовская Турция.

Для самой Турции результаты парламентских выборов в Армении положительны, как и для России. Анкара заинтересована в исполнении трехстороннего меморандума, закрепляющего победу ее союзника и открывающего новый транспортный маршрут в Азербайджан и Россию. Не случайно, кстати, весной, когда на улицы Еревана вышла толпа протестующих, недовольных увольнением начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку госпереворота против Пашиняна.

Что касается другого соседа Армении, Азербайджана, то его руководство тоже может быть довольным. Для Баку Пашинян – гарант исполнения договоренностей по Карабаху, дающих возможность соединить две разделенные части Азербайджана и закрепляющих суверенитет Баку над самим Карабахом. На следующий день после голосования МИД Азербайджана заявил о готовности нормализовать отношения с Арменией.

В сухом остатке победа блока Пашиняна устроила одновременно и население Армении, и внешних заинтересованных игроков. Что касается Кочаряна и Саргсяна, то они могут утешить себя тем, что теперь обладают депутатской неприкосновенностью, и против них не смогут больше возбуждать уголовные дела. Как минимум на следующие пять лет. Хотя, судя по поведению Кочаряна, он еще не смирился с поражением и намерен оспорить в конституционном суде результаты, ссылаясь на нарушения.