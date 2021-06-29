21-летний уроженец Таджикистана Амиршох Хусейнов задержан после драки со скинхедами в Москве, сообщает интернет-издание «Бомдод».

Группа нацистов 23 июня организовала шествие, во время которого они выкрикивали лозунг «Россия для русских, Москва для москвичей!» В это же время по улице проходили несколько молодых дагестанцев и Хусейнов.

Лозунги скинхедов и их поведение привлекли внимание прохожих. Между двумя группами молодых людей начался спор. Лидер нацистов предложил поединок один на один, на который согласился молодой таджикистанец.

Хусейнов вышел из схватки победителем: в знак признания поражения соперник несколько раз ударил рукой об асфальт. Однако разъяренные скинхеды неожиданно напали на дагестанцев и таджика. Завязалась драка, участники которой были задержаны полицией. Среди них числится и Хусейнов.

Правозащитница Валентина Чупик сообщила на своей странице в Facebook, что всех скинхедов отпустили, а Хусейнова задержали и отправили в СИЗО на Рублевском шоссе для избрания меры пресечения. Суд отправил Хусейнова под арест на два месяца.

«Прошу адвокатов, желающих бесплатно помочь заведомо ложно обвиненному мигранту, включиться в это принципиально важное, социально значимое дело и доказать, что противодействие агрессивному нацизму не должно считаться преступлением в России!» – призывает правозащитница.

Посол Таджикистана в РФ Имомуддин Саттори заявил, что дипмиссия направила в МИД России ноту и потребовала объективного и прозрачного расследования инцидента. «Я уверен, что МИД РФ распорядится о проведении объективного расследования драки с националистами», – отметил он.

Пользователи соцсетей пишут, что власти Москвы должны поблагодарить дагестанцев и Хусейнова, которые «поставили на место зарвавшихся нацистов».

Скинхеды – представители молодежной субкультуры, зародившейся в Англии в XX веке и имеющей несколько ответвлений. В России скинхеды появились в начале 1990-х, и в отличие от Западной Европы относятся только к националистам-скинхедам. Большую популярность движение приобрело в начале 2000-х, но впоследствии практически исчезло. Примечательно, что половая принадлежность российских скинхедов – исключительно мужчины.