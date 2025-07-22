ПОЛИТИКА
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Поляков призвали срочно покинуть Россию
МИД Польши предупредил о рисках задержаний, отсутствии консульской помощи и невозможности эвакуации
Поляков призвали срочно покинуть Россию
/ Reuters
22 июля 2025 г.

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам как можно скорее выехать из России, если их пребывание там не вызвано жизненно важными обстоятельствами. Ведомство отметило, что из-за сокращения дипломатического персонала возможности консульской помощи становятся все более ограниченными.

МИД напомнил о приостановке авиасообщения между странами, блокировке международных банковских карт в России и возможных действиях силовиков, включая уличные досмотры и проверки телефонов. Особенно уязвимы, по словам польских властей, обладатели двойного гражданства — в РФ они считаются исключительно российскими гражданами, что может повлечь за собой, в том числе, мобилизацию.

Ведомство также предупредило, что в случае закрытия границ или иных непредвиденных событий эвакуация может оказаться невозможной.

Эскалация в отношениях между Москвой и Варшавой продолжается: за последний год страны поочередно закрыли несколько консульств. Польские власти обвинили Россию в диверсиях и поджоге ТЦ в Варшаве, Москва в ответ закрыла генконсульство Польши в Калининграде.

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