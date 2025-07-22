Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам как можно скорее выехать из России, если их пребывание там не вызвано жизненно важными обстоятельствами. Ведомство отметило, что из-за сокращения дипломатического персонала возможности консульской помощи становятся все более ограниченными.

МИД напомнил о приостановке авиасообщения между странами, блокировке международных банковских карт в России и возможных действиях силовиков, включая уличные досмотры и проверки телефонов. Особенно уязвимы, по словам польских властей, обладатели двойного гражданства — в РФ они считаются исключительно российскими гражданами, что может повлечь за собой, в том числе, мобилизацию.

Ведомство также предупредило, что в случае закрытия границ или иных непредвиденных событий эвакуация может оказаться невозможной.

Эскалация в отношениях между Москвой и Варшавой продолжается: за последний год страны поочередно закрыли несколько консульств. Польские власти обвинили Россию в диверсиях и поджоге ТЦ в Варшаве, Москва в ответ закрыла генконсульство Польши в Калининграде.