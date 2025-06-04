Разлад

Между миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом назревает новый конфликт — на этот раз причиной стала резкая критика Маска в адрес нового налогово-бюджетного законопроекта, который активно продвигает президент США. Маск назвал инициативу «отвратительной», заявив, что она приведет страну к банкротству.

Это заявление прозвучало спустя всего несколько дней после его отставки из администрации, где он в течение четырех месяцев возглавлял команду DOGE (Department of Government Efficiency), отвечающую за оптимизацию государственных расходов. Фактически это стало его первым публичным столкновением с Трампом после ухода из Белого дома.

Этот конфликт имел свою предысторию. Как недавно сообщил Wall Street Journal, Трамп в разговоре с советниками задал почти саркастический вопрос: «А не было ли это все полным бредом?», — имея в виду нашумевшее обещание Маска сократить госрасходы на 1 трлн долларов.

По данным источников издания, за этим стояло недовольство окружения Трампа неоднозначными результатами работы Маска в правительстве: неудачные дипломатические ходы, конфликты в кабмине и неловкие эпизоды в Овальном кабинете.

Ожидания от DOGE были огромными, однако на практике команде Маска не удалось реализовать масштабные реформы. Более того, резкие сокращения внешней помощи США, по оценкам ряда аналитиков, уже обернулись гуманитарными последствиями. Как отмечает Vox, тысячи жизней могли быть потеряны из-за внезапного урезания поддержки беднейших стран.

Кроме того, положение самого Маска в бизнесе нестабильно. Tesla в первом квартале сообщила о снижении чистой прибыли на 71%, а в SpaceX произошел очередной инцидент во время испытаний.

На этом фоне появились предположения, что он отойдет от политики и сосредоточится на своих компаниях. Однако последние события говорят об обратном. Его заявления показывают, что полностью из политики он не ушел.

«Большой прекрасный закон»

Что касается самого законопроекта, вокруг которого разгорелся скандал, Маск, ранее поддержавший Трампа на выборах в ноябре и пожертвовавший на его кампанию более 250 млн долларов, выступил с жесткой критикой. Он заявил, что новая инициатива угрожает довести и без того огромный дефицит бюджета США до 2,5 триллиона долларов, что, по его словам, ставит страну на путь к банкротству.

Он также отметил, что закон фактически перечеркивает усилия по борьбе с растратами, которые он предпринимал в недавно расформированном подразделении Белого дома по эффективности госуправления DOGE.

Техномагнат не ограничился финансовыми прогнозами — Маск назвал закон «позорным», утверждая, что он повергнет граждан США в долговое рабство и возложит на плечи будущих поколений неподъемную налоговую и долговую нагрузку.

«Простите, но я больше не могу это терпеть», — написал Маск в соцсети X. — Позор тем, кто за него проголосовал. Вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете».

Такое резкое заявление из уст одного из крупнейших доноров республиканцев стало ударом по имиджу законопроекта, который Трамп с соратниками активно рекламируют как «один большой прекрасный закон».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также подтвердила: «Президент уже знает, какое мнение у Илона Маска об этом законопроекте».

«Это один большой, прекрасный закон, — добавила она. — И он его поддерживает».

При этом, согласно ряду экспертов, последствия закона могут привести к более чем 50 тыс. предотвратимых смертей из-за потери медпомощи и питания.

Против прекрасного

Поддержка Маска не заставила себя ждать — его позицию разделил, в частности, конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, один из немногих, кто уже проголосовал против законопроекта.

«Он прав», — написал Мэсси в X.

На это Маск отреагировал репостом и комментарием, что «это простая математика».

Также опасения Маска разделяют сенаторы Рэнд Пол и Рон Джонсон, которые придерживаются консервативных взглядов в сфере финансов. Рэнд Пол заявил, что не поддержит законопроект, если тот предусматривает повышение потолка госдолга.

«Республиканская партия будет нести ответственность за долг, как только проголосует за это», — сказал он в интервью CBS News.

Оба сенатора пригрозили заблокировать продвижение закона, если администрация не начнет всерьез сокращать расходы.

В ответ Трамп назвал критикующих законопроект республиканцев «показушниками» и потребовал «сплотиться». Он убежден, что этот документ — часть его политического наследия:

«Так много лжи говорится о Большом Прекрасном Законе», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп также разместил серию сообщений, в частности, обвинил Пола в «плохом понимании законопроекта». «Его идеи на самом деле безумны», — написал Трамп.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, в свою очередь, провел с Маском телефонный разговор, в котором пытался переубедить его: «С уважением, мой друг Илон сильно ошибается. Этот закон — важнейший шаг вперед. Очень жаль, что он этого не понимает».

Более сдержанно высказался лидер большинства в Сенате Джон Тун: «У нас просто разногласия. Он имеет право на мнение, а мы продолжаем двигаться вперед».

Критика, впрочем, раздается не только от правых фискальных ястребов. В стане демократов законопроект также вызвал резкое возмущение. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил:

«Закон Трампа уродлив в своей сути. За дымовой завесой обещаний — жестокая правда: налоговые послабления для богачей, оплаченные за счет здоровья и жизни обычных людей».

После выхода Маска с жесткой позицией Шумер даже иронично добавил:

«Не думал, что скажу это, но… Я СОГЛАСЕН С ИЛОНОМ МАСКОМ».

Вслед за ним свою поддержку миллиардеру выразил и сенатор-демсоциалист Берни Сандерс: «Маск прав: это действительно омерзительное безобразие. Мы не должны раздавать 664 миллиарда долларов 1% самых богатых. Мы не должны выбрасывать 13,7 млн человек из Medicaid и урезать 290 млрд на питание для нуждающихся. Этот закон должен быть отклонен».

Как отмечает Axios, позиция Маска не возникла на пустом месте — напряжение между ним и Белым домом зрело давно. По данным издания, на формирование его резкой критики повлияли сразу четыре ключевых эпизода, напрямую задевающих его интересы.

Во-первых, законопроект предусматривает сокращение налоговых льгот на электромобили, от которых зависит бизнес Tesla — компания Маска безуспешно лоббировала сохранение преференций. Во-вторых, ему отказали в продлении статуса специального советника при Белом доме, что ограничило его влияние на внутреннюю политику. В-третьих, администрация отклонила предложение Маска внедрить систему Starlink для управления воздушным движением в США, несмотря на заверения в ее эффективности. И наконец, последней каплей стало внезапное решение Трампа отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана — близкого союзника Маска — на пост главы NASA.

Таким образом, публичное возмущение законопроектом стало кульминацией нарастающего разочарования, сочетающего в себе идеологические и личные мотивы.

На данный момент документ уже прошел Палату представителей и находится на рассмотрении в Сенате. Республиканцы планируют принять обновленную версию к 4 июля — символичной дате, к которой Трамп стремится приурочить эту политическую победу.