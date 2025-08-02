Украинские силы в ночь на 2 августа нанесли удары по российским объектам в семи регионах, повредив НПЗ и военные предприятия, в то время как российская армия продвинулась вблизи границ Днепропетровской области в районах Воскресенки и Шевченко.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского и Новокуйбышевского НПЗ, базы ГСМ в Воронежской области и завода «Электроприбор» в Пензе. По словам украинских военных, атака стала ответом на недавние обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей. «Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется», — добавили в Генштабе Украины.

Российские губернаторы подтвердили атаки на промышленные объекты. В Пензе погибла женщина и двое ранены. «Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. В Рязанской области губернатор Павел Малков сообщил, что «обломки попали на территорию предприятия». В Ростове погиб охранник объекта.

Минобороны РФ заявило об уничтожении 112 украинских дронов, больше всего над Ростовской областью (34) и Краснодарским краем (31).