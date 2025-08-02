ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина и Россия обменялись мощными ударами
Киев атаковал НПЗ и военные заводы РФ, Москва атаковала Славянск и Херсон, а также продвинулась у границ Днепропетровской области. Есть погибшие с обеих сторон
Украина и Россия обменялись мощными ударами
Последствия российского удара по Херсону / ГСЧС Украины
2 августа 2025 г.

Украинские силы в ночь на 2 августа нанесли удары по российским объектам в семи регионах, повредив НПЗ и военные предприятия, в то время как российская армия продвинулась вблизи границ Днепропетровской области в районах Воскресенки и Шевченко.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского и Новокуйбышевского НПЗ, базы ГСМ в Воронежской области и завода «Электроприбор» в Пензе. По словам украинских военных, атака стала ответом на недавние обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей. «Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется», — добавили в Генштабе Украины.

Российские губернаторы подтвердили атаки на промышленные объекты. В Пензе погибла женщина и двое ранены. «Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. В Рязанской области губернатор Павел Малков сообщил, что «обломки попали на территорию предприятия». В Ростове погиб охранник объекта.

Минобороны РФ заявило об уничтожении 112 украинских дронов, больше всего над Ростовской областью (34) и Краснодарским краем (31).

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Тем временем российские войска заняли позиции около Торецкого и продвинулись у Северска, заняв село Григорьевка и приблизившись к Серебрянке, сообщает Deep State.

Утром Россия ударила по центру Славянска. «Центральная часть. Повреждена одна из визитных карточек города - гостиница «Славянск», — сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях. В Херсоне от российских обстрелов погибли два человека.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ночной атаке 45 российскими «шахедами» и беспилотниками, все были сбиты или подавлены, но зафиксированы попадания в пяти локациях.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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