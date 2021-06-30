Ливанская армия начнет катать туристов на вертолетах на фоне глубокого экономического кризиса в стране, сообщает L’Orient Today.

«Армия Ливана с четверга запускает воздушные прогулки над Ливаном для гражданских. Данное решение принято в рамках плана по обеспечению финансов для нужд вооруженных сил, на которых отразились последствия финансового краха в стране», – рассказали представители ливанской армии.

Воздушные экскурсии, которые будут доступны с 1 июля, обойдутся в $150 за билет. За один рейс на борт будут брать до трех людей (в том числе детей от 3 лет).

Командующий ливанской армии Джозеф Аун считает, что возможный развал вооруженных сил страны приведет к ее распаду и уничтожению государственности. Такого же мнения придерживается глава службы общей безопасности страны бригадный генерал Аббас Ибрагим, который тем не менее считает, что финансовый и политический кризис в Ливане не сможет разрушить армию.

В Ливане до сих пор не могут сформировать правительство, а сверхмощный взрыв селитры в бейрутском порту в Ливане лишь усугубил тяжелое финансовое положение.

Всемирный банк описывает ситуацию в стране как один из самых тяжелых кризисов в мире с 1850-х. В середине прошлого года командование ливанской армии заявило, что не будет кормить солдат мясом из-за роста цен на продукты. Франция и другие страны Запада пообещали ливанцам гуманитарную помощь.