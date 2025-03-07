ВОЙНА В ГАЗЕ
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США и Израиль придумали, как финансировать «миграцию из Газы»
Вашингтон и Тель-Авив откроют фонд для финансирования депортации палестинцев, а при Минобороны Израиля создано специальное управление, которое курирует «добровольные» отъезды из Газы
США и Израиль придумали, как финансировать «миграцию из Газы»
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7 марта 2025 г.

Израиль и США ведут переговоры о создании фонда для финансирования переселения палестинцев из Газы, сообщает израильский государственный вещатель. Проект оценивается в миллиарды долларов, и ведутся контакты с арабскими странами, однако не уточняется, какие государства готовы принять палестинцев или участвовать в финансировании.

Эти обсуждения происходят на фоне недавнего арабского саммита в Каире, где все арабские страны единогласно отвергли любые попытки депортации жителей Газы под любым предлогом.

Согласно израильскому вещателю, Тель-Авив уже приступил к реализации своего плана, создав «Директорат миграции из Газы» при Министерстве обороны, который занимается «обеспечением выезда желающих» покинуть сектор. В сообщении подчеркивается, что «логистическая и исполнительная роль» лежит на Израиле, а за международную координацию отвечает Вашингтон.

В планах США и Израиля также значится финансирование строительства новых сообществ для переселенцев, создание рабочих мест и сервисных учреждений в принимающих странах. По данным вещателя, ведутся переговоры с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром о привлечении средств для реализации проекта.

С начала войны в октябре 2023 года в Газе погибло более 48,4 тыс. человек, большинство из которых женщины и дети, и свыше 111,8 тыс. получили ранения. Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления, а в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде.

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