В своей книге «10 мифов об Израиле» профессор Паппе на примере израильско-палестинского конфликта показывает, как историческая дезинформация может способствовать не только угнетению, но и участию в этом угнетении, поддержке режима колонизации и оккупации, который установил Израиль. Несмотря на то что профессор Паппе израильтянин, он родился и вырос в Хайфе. Его книга подвергает сомнению то, что он называет мифами или устоявшимися предубеждениями о том, как Палестина была колонизирована сионистами и стала частью государства Израиль.

Именно спонсируемые Израилем мифы ставят под сомнение моральное право палестинцев на свою землю и делают ее частью Израиля – единственного обладателя суверенитета над Палестиной. Эти мифы настолько сильны, что ведущие западные СМИ и политические элиты принимают их как данность, без всякого критического осмысления. Именно эти мифы используются для оправдания любых действий Израиля, включая многочисленные преступления против палестинского населения на протяжении последних семидесяти лет.

Что это за мифы?

Профессор Паппе выделяет десять наиболее влиятельных и живучих мифов об Израиле.

Миф 1.Палестина была пустой, засушливой и практически заброшенной землей, которая расцвела благодаря сионистским поселенцам

Основываясь на различных источниках, в том числе цитируя и израильских историков, Паппе показывает, что Палестина не была заброшенной землей до прихода сионистов. Напротив, османские власти, владевшие Палестиной, старались всячески ее благоустроить. Так, прибрежная сеть портов и городов процветала благодаря своим торговым связям с Европой, в то время как внутренние равнинные районы были связаны торговыми узами с соседними регионами. Палестина, по мнению Паппе, была цветущей частью Билад аш-Шам (большая Сирия). Весьма развитые в сельскохозяйственном отношении небольшие города и поселения неплохо обеспечивали полумиллионное население Палестины ближе к концу XIX века. Именно в это время и начали прибывать первые сионистские колонисты.

Миф 2.Евреи были народом без земли

Этот миф утверждает, что евреи, которые в конце XIX века начали селиться в Палестине, являлись прямыми потомками тех самых евреев, что были изгнаны римлянами около 70 г. н.э. По мнению Паппе, достаточно серьезные научные свидетельства показывают, что евреи Палестины, которая находилась под властью Рима, остались на этой земле и сначала приняли христианство, а затем перешли в ислам. То есть палестинцы имеют гораздо больше прав на эту землю, чем собственно евреи. Кем же в таком случает являются евреи, которые начали массово переселяться в Палестину в конце XIX века? По мнению Паппе, на этот вопрос нет однозначного ответа. Одна из версий настаивает на хазарском происхождении современных евреев. Хазары проживали на весьма обширной территории, которая в настоящее время входит в состав Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, России и Украины, и примерно в VIII-IX веке довольно значительная часть этого народа перешла в иудаизм. Кроме того, по мнению автора, в досионистский период связь между еврейскими общинами и Палестиной была религиозной и духовной, но никак не политической. До XVI века связывание возвращения евреев с государственностью было сугубо христианским проектом, а после этого и вплоть до появления сионизма, специфически протестантским, в частности, англиканским, считает Паппе.

Миф 3. Сионизм – это иудаизм

Илан Паппе внимательно исследует этот миф и демонстрирует его многочисленные нестыковки и пробелы. Корни современного сионизма, по его мнению, необходимо искать в так называемом еврейском просветительском движении, которое пустило корни в XVIII веке. В это время по всей Центральной и Восточной Европе начали распространяться еврейские газеты и журналы. В результате появилось несколько идеологов, известных в сионистской историографии как «предвестники сионизма». Эти идеологи отличались более выраженными националистическими взглядами, в частности, они выдвинули две новые для иудейских общин идеи: новое определение иудаизма как национального движения и необходимость в колонизации Палестины для того, чтобы вернуть евреев на их историческую родину. «Возвращение» должно было происходить посредством создания «сельскохозяйственных колоний». Во многих частях Европы, отмечает Паппе, евреям не разрешалось владеть землей или обрабатывать ее, отсюда и желание начать все сначала. Эти идеи стали особенно популярными после жестокой волны погромов в России в 1881 году, именно тогда появилось движение под названием «Любители Сиона», которое направило несколько сотен молодых евреев для строительства первых сионистских колоний в Палестине в 1882 году. Религиозные лидеры, как сообщает Паппе, напротив, отвергли сионизм как одну из форм секуляризации евреев.

Миф 4. Сионизм не имеет отношения к колониализму

В основе этого мифа, полагает автор, лежит убеждение в том, что сионизм – это либеральное национально-освободительное движение, однако, все имеющиеся факты говорят об обратном. Израиль использует риторику единственной демократии на Ближнем Востоке для того, чтобы продолжать выставлять тех, кто с ним борется, в качестве террористов для получения еще большей поддержки со стороны Запада.

Миф 5. Палестинцы добровольно покинули свои дома в 1948 году

Израильская пропаганда утверждает, что арабские лидеры призвали палестинцев покинуть свои дома, обещая палестинцам изгнание евреев и установление контроля над всей Палестиной, а палестинцы послушали арабских лидеров, добровольно переселившись в другие страны. Однако, по мнению Паппе, такого призыва никогда не существовало. Основываясь на богатом историческом материале, профессор Паппе показывает, что планы по депортации арабского населения существовали и до образования государства Израиль. Поначалу сионисты рассчитывали, что эту грязную работу за них сделают британцы, однако впоследствии, поняв, что этого никогда не произойдет, сами начали изгонять палестинцев из их домов. Паппе более подробно разбирает этот вопрос в другой своей книге: «Этнические чистки в Палестине». В этой работе он исследует дискуссии сионистских лидеров об окончательном решении «арабского вопроса», именно эти дискуссии, как уверяет автор, позднее оформились в генеральный план массового изгнания палестинцев с их земель.

Миф 6. Война 1967 года была безальтернативной войной для Израиля

Нападение арабских государств на Израиль в 1967 году не оставило последнему иного выбора, кроме как оккупировать Западный берег и сектор Газа и держать их под контролем до тех пор, пока арабский мир или палестинцы не захотят заключить мир с еврейским государством, гласит известный израильский миф. По мнению Паппе, Израиль имел планы включения Западного берега в свой состав задолго до войны 1967 года и попросту использовал эту войну для увеличения своего влияния в Палестине.

Для того чтобы правильно оценить результаты войны 1967 года, необходимо вернуться к последствиям предыдущей войны 1948 года. Израильская политическая и военная элита рассматривала эту войну в качестве упущенной возможности взять под контроль всю историческую Палестину: от реки Иордан до самого Средиземного моря. Единственная причина, по которой израильские элиты этого не сделали, утверждает Паппе, заключалась в вынужденном соглашении, которое было заключено с Иорданией. Согласно этому соглашению, Иордании было разрешено аннексировать районы Палестины, которые стали впоследствии Западным берегом, однако взамен иорданская армия ограничила свое участие в военных действиях. Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион назвал это решение «роковой исторической ошибкой», поэтому «возвращение» этих территорий для Израиля было вопросом времени, утверждает Паппе.

Миф 7. Израиль – это единственная демократия на Ближнем Востоке

Действительно ли Израиль является единственным демократическим государством на всем Ближнем Востоке? Основываясь на статусе палестинцев в самом Израиле, а также на оккупированных территориях, профессор Паппе делает не самый утешительный для защитников Израиля вывод. Его исследования показывают, что еще до Шестидневной войны 1967 года палестинцы могли лишиться своей земли и жизни просто по распоряжению младшего офицерского чина израильской армии. То есть жизнь человека зависела не от судебного решения, а от воли и желания простого армейского офицера.

Автор подробно описывает, как палестинцев, живущих в Израиле, сгоняли в гетто или совсем изгоняли с их собственной земли. Убийства, в том числе массовые, были весьма распространенной практикой. Так, например, 29 октября 1956 года в городе Кафр-Касем израильская пограничная полиция убила 47 палестинцев, включая женщин и детей.

Репрессии в отношении палестинцев и лишение их собственности продолжаются и в настоящее время, говорит Паппе. Кроме того, если сравнить города, населенные евреями, и те, что населены палестинцами, то можно увидеть огромную диспропорцию в уровне жизни, доходах и государственной поддержке. Например, самый большой палестинский город Назарет не увеличился ни на один квадратный километр, несмотря на то что с 1948 года его население утроилось. В то же самое время построенный на отобранной у палестинцев земле город Верхний Назарет увеличился в три раза.

Миф 8. Мифы вокруг Осло

Четверть века прошло с момента подписания примирительного соглашения между палестинцами и израильтянами в Осло. С этими соглашениями связано несколько мифов. Многие произраильски настроенные эксперты пытаются показать, что переговоры в Осло были частью настоящего мирного процесса, который был прерван по вине лидера Организации Освобождения Палестины Ясира Арафата. Илан Паппе утверждает, что Арафат не мог обеспечить выполнение многих условий, выдвинутых израильтянами. Например, одно из требований израильской стороны обязывало палестинские власти действовать в качестве агента Израиля по обеспечению безопасности на оккупированных территориях, что ставило палестинских официальных лиц на один уровень с оккупационными силами. Ожидалось, что Ясир Арафат согласится на полностью демилитаризованное палестинское государство со столицей в … деревне недалеко от Иерусалима. Это марионеточное государство должно было согласиться с потерей значительных территорий Западного берега и при этом отказаться проводить независимую от Израиля экономическую и внешнюю политику, а палестинским беженцам было отказано в праве на возвращение. Таким образом, утверждает Паппе, мирный процесс с самого начала был обречен.

Миф. 9. Мифы вокруг Газы

Газа возникает в СМИ исключительно в качестве террористического государства, откуда по Израилю регулярно выпускают боевые ракеты. Паппе рассматривает Газу в контексте израильской политики в отношении Палестины и полагает, что Газа – продукт этой политики. Газа, говорит он, это самое большое гетто в мире, представляющее из себя анклав, населенный изгнанными со своей земли палестинцами. На очень небольшом отрезке суши, зажатом между Египтом и Израилем, проживает примерно 2 миллиона человек, которые находятся в полной блокаде как со стороны Египта, так и со стороны самого Израиля. Движение Хамас, управляющее Газой, никогда, по мнению Паппе, не получит поддержку мировой общественности. А само расположение и размеры Газы позволяют Израилю сравнительно легко контролировать борьбу палестинского народа. Таким образом, Израилю выгодно сохранение статуса кво в Газе, а борьба с терроризмом является удобным предлогом для мобилизации собственных радикалов и поиска международной поддержки.

Миф 10. Два государства для двух народов?

По мнению Паппе, реальность нынешней колонизации Израилем обширных частей Палестины такова, что делает любое решение по размежеванию на два государства крайне ущербным для палестинцев. В лучшем случае появится нечто вроде палестинского бантустана, который во всем будет зависеть от Израиля. Собственно, нечто подобное израильская сторона продавливала в Осло на переговорах с палестинцами. Разделенное на несколько частей палестинское государство понесет огромные территориальные потери, а палестинцы будут вынуждены работать на израильских предприятиях на положении бесправной рабочей силы. Раздел на два государства выгоден исключительно Израилю и может только усугубить и без того тяжелое положение палестинцев, заключает Илан Паппе.