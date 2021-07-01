Один из крупнейших израильских производителей в сфере военно-промышленного комплекса – компания Rafael Advanced Defense – решил продемонстрировать возможности своей новой ракетной системы 5-го поколения большой дальности Sea Breaker и использовал в качестве примера ракетный катер, сделанный в СССР.

Соответствующий ролик появился на сайте компании.

В анимационном видео, размещенном на сайте производителя, показано уничтожение ракетного катера с бортовым номером 962. Речь идет о катере Р-71 «Шуя» (проект 1241), который был спущен на воду в 1983 году. До сих пор катера этого проекта и модификации входят в состав флотов ВМФ России.

Сообщается, что новая управляемая ракета может уничтожать морские и наземные цели на расстоянии до 300 км в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. По информации производителя, одной ракеты достаточно, чтобы нейтрализовать корабль размером с фрегат. Отмечается, что система может размещаться на катерах, корветах, а также на береговых высокомобильных пусковых установках SPYDER компании Rafael.

Ракетные катера проекта 1241«Молния» строились в СССР и России с 1979 по 1996 годы. Проект состоит из нескольких подтипов, отличающихся между собой составом вооружения и типом энергетической установки. Эти корабли находятся в составе флота многих зарубежных стран, включая Йемен, Румынию, Вьетнам.