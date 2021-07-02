У жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина, задолжавшего ₽21,4 млн, отобрали и продали на торгах единственную квартиру, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Поторочина признали банкротом в мае 2018 года. Тогда же он попросил исключить из конкурсной массы свое единственное жилье – двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 кв. м. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу, но кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение.

В 2019 году кредиторы проголосовали за замену квартиры Поторочина на однокомнатное жилье в Екатеринбурге площадью 31,7 кв. м. Мужчина пытался это оспорить, но суд решил, что новая квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

В 2020 году мужчина снова попытался защитить свое жилье в суде, но в феврале этого года суд прекратил дело. В июне квартиру Поторочина продали с торгов за ₽8,25 млн при начальной цене в ₽9,1 млн. По данным сервиса «Екатдом», рыночная стоимость проданной квартиры – около ₽11-12 млн.

Это первый известный в России случай, когда квартиру должника продали, а ему предоставили более скромное жилье, заявили «Коммерсанту» опрошенные юристы.

В «развитых иностранных правопорядках» нет абсолютной неприкосновенности единственного жилья без учета его стоимости, сообщил изданию партнер MGP Lawyers Денис Быканов. «Иначе можно вложить все деньги во дворец и получить защиту от кредиторов», – цитирует его издание.

В апреле этого года Конституционный суд разрешил в отдельных случаях предоставлять должнику замещающее жилье площадью не меньше соцнормы.

Юристы считают, что прецедент откроет дорогу другим подобным делам, поскольку в судебной практике существует запрос на взыскание дорогого жилья должников.